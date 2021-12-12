Как привлечь к себе удачу: 6 способов

Известные предприниматели не устают повторять, что успех только на 10% состоит из везения. Остальные проценты отводятся тяжелому труду, самодисциплине и активности. Существует 6 основных правил, как привлечь к себе везение, повысить шансы на быстрое и легкое достижение цели.

Удача становится отличным оправданием для нерешительных людей. Они предпочитают отдавать судьбу в руки теории вероятности, самовольно плыть по течению. Но психологи уверены, что можно настроить себя на положительный результат, привлечь успех, если соблюдать определенные правила и приемы.

Чтобы добиться желаемого, необходимо четко и в деталях представлять, чего вы хотите. Визуализация и ясное формирование цели подсознательно помогает идти вперед, является основным фактором везения. Человек неосознанно получает сигналы, обращает внимание на пути решения проблемы, которые приближают к мечте. Неудачники, как правило, распыляются и не могут сформировать собственные желания и планы.

Энергия и активность

Один из факторов везения – напряженный и тяжелый труд. Везучие люди просто излучают энергию, успевают много работать, учиться, посещать спортивный зал или заниматься хобби. На деле активность связана с умением правильно распределять личное время, не тратить его на пустые мелочи и неважные дела.

При интересном исследовании американского психолога Томаса Стенли выяснилось, что из 2500 знаменитостей и бизнесменов 84% уверены, что достигли богатства только благодаря изнурительному труду. Они не верили в везение, но старались работать больше и продуктивнее других сотрудников.

Делать много полезных дел

Невозможно получить желаемое, если не прилагать усилий для достижения цели. Чем больше попыток и дел вы делаете, тем выше шансы добиться результата. Хотите хорошую работу? Чаще посещайте собеседования и агентства по трудоустройству, одновременно подавайте резюме на разных ресурсах, спрашивайте знакомых. Это увеличивает вероятность устроиться на оплачиваемое место в несколько раз.

Особенности характера и личность

Важный фактор везения – умение мыслить позитивно, верить в собственные силы. «Везунчики» всегда являются оптимистами, которые с легкостью берутся за самые сложные дела и невыполнимые задачи, уверены в возможности получить желаемое и реализовать мечту. Они более общительны, легко сходятся с людьми и без последствий переносят стрессовые ситуации.

Упорство в достижении целей

Это важное качество, которое заметно отличает успешного и удачливого человека. Он не сдается перед неудачами, готов пожертвовать силами и временем для получения положительного результата. Он продолжает искать варианты, когда соперники давно сдались.

Хотите привлечь везение в карьере? Старайтесь больше и плодотворнее работать. Каждую неудачу воспринимайте как урок, делайте выводы, не тратьте время на стресс и переживания. Не экономьте силы на обучающие программы, семинары, посещайте лекции успешных коллег. Это откроет новые пути к достижению цели, придаст сил.

Честность

Успешных людей в большинстве случаев отличает порядочность, открытость и честность. Это важные качества для построения карьеры и личного бренда, развития бизнеса. К таким личностям всегда притягиваются оптимисты, их окружают активные и удачливые коллеги.

Существует огромная разница между психикой людей, которые слепо верят в везение и теми, кто упорно идет к цели. Это разные психотипы, но по статистике удача чаще приходит к тем, кто не верит в ее существование. Делайте успех сами, не доверяйте судьбу случайности, если хотите добиться желаемого результата.

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