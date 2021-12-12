Почему лучше НЕ принимать решение вечером

Одна женщина прибежала к подруге и стала просить в долг крупную сумму. Ей срочно надо было купить отличную, роскошную косметику с огромной скидкой. Выпала такая удача! А денег нет, как назло. Через день будет зарплата, она все отдаст. Если подруга не даст денег, — что ж. Придётся взять кредит, ей помогут его быстро получить эти милые люди, которые предложили косметику.

Не торопитесь принимать решения…

>Было уже довольно поздно, часов восемь вечера. Подруга заметила, что глаза у Лизы, так звали женщину, прямо сверкают, лицо красное, она очень возбуждена. И настойчиво просит, даже требует деньги на косметику. А ей, заметьте, пятьдесят лет, а не шестнадцать. Взрослая серьезная дама. Странная покупка и странная срочность. Не дашь денег — возьмёт кредит под грабительские проценты.

Подруга стала спокойно уговаривать подождать до утра. Попросила телефон продавцов, якобы тоже хочет купить волшебную косметику. Позвонила и договорилась утром приехать, и все купить. Продавцы настаивали, что надо сейчас! Очень давили. Но подруге удалось все же договориться на утро. Она Лизу пригласила остаться ночевать; и полночи слушала маниакальный рассказ о чудесной косметике. Потом они легли спать. А наутро Лиза бросилась подруге на шею и расплакалась; спасибо, спасибо! Я вчера чуть не совершила глупость! Что на меня нашло?!