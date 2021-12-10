Прежде чем отдавать себя другим – приготовьте раздаваемое

Еврейская притча про маму. И не только…

Счастливым можно быть в разных обстоятельствах. Будете счастливы вы, будут счастливы ваши близкие…

Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег как всегда не хватало. Мать работала на износ – готовила, стирала и кричала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь.