Еврейская притча про маму. И не только…
Счастливым можно быть в разных обстоятельствах. Будете счастливы вы, будут счастливы ваши близкие…
Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег как всегда не хватало. Мать работала на износ – готовила, стирала и кричала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь.
Наконец, выбившись из сил, отправилась за советом к раввину: как стать хорошей матерью?
Вышла она от него тихая и задумчивая. С тех пор ее как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось. И дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на несколько часов запиралась в комнате.
Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и… пила чай со сладкой булочкой!
«Мама, что ты делаешь? А как же мы?» – возмущенно закричали дети.
«Ша, дети! – важно ответила она. – Я делаю вам счастливую маму!»
Мораль: Прежде чем отдавать себя другим – приготовьте раздаваемое.
Иллюстрация: В. Любаров. Из серии «Еврейское счастье» (фрагмент).