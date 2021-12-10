СИЛЬНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ПРИТЯЖЕНИЯ ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ В СВОЮ ЖИЗНЬ

Это очень сильный метод, помогающий притягивать много приятных событий в свою жизнь. «Живя с установкой на благодарность, мы можем изменить в мире очень многое. Когда же мы забываем о благодарности, то очень легко отклоняемся от своей цели», — говорит Джо Витале.

Когда вы успешны, богаты, счастливы и здоровы, то можно благодарить судьбу за все это, но что же делать, если ваша жизнь полна проблем? За что же благодарить, когда кажется, что все ужасно?

Если поразмыслить, повод для благодарности все равно найдется.