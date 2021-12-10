СИЛЬНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ПРИТЯЖЕНИЯ ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ В СВОЮ ЖИЗНЬ

Это очень сильный метод, помогающий притягивать много приятных событий в свою жизнь. «Живя с установкой на благодарность, мы можем изменить в мире очень многое. Когда же мы забываем о благодарности, то очень легко отклоняемся от своей цели», — говорит Джо Витале.
Когда вы успешны, богаты, счастливы и здоровы, то можно благодарить судьбу за все это, но что же делать, если ваша жизнь полна проблем? За что же благодарить, когда кажется, что все ужасно?
Если поразмыслить, повод для благодарности все равно найдется.
Попробуйте найти радость в самых простых вещах:
Я благодарен за то, что живу.
У меня есть родные и близкие (любимый человек, дети – сами продолжите этот список…).
У меня есть друзья (хоть один близкий друг или подруга наверняка есть!).
Я наслаждаюсь общением с интересными людьми. (Опять же – если их пока нет на горизонте, ищите, и они найдутся).
У меня есть крыша над головой (неважно, свое жилье или съемное, большой дом или скромная однушка).
У меня есть компьютер с выходом в Интернет (а это так, если вы читаете эти строки).
У меня есть стремление к успеху и процветанию (а может, вы уже успешны и богаты! Но даже если вы пока только на пути к этому, тоже здорово!).
У меня есть любимая работа (если ее пока нет – значит, есть хотя бы работа, которая вас кормит, а еще – у вас наверняка есть хобби для души).
Я умею радоваться солнцу, пению птиц и улыбкам прохожих.
Я благодарю судьбу и Бога за каждый прожитый день, ведь он несет мне столько открытий!
Если у вас войдет в привычку вести дневник благодарности, то вы с каждым днем будете находить все больше радости в своей жизни.