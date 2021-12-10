Почему когда делаешь добро, в ответ часто получаешь зло — мудрая притча

Берегите свою душу…

К одному мудрецу пришёл мужчина и рассказал историю о том, как он, будучи самым богатым из своей семьи, помогал всем родственникам, ничего от них не требуя при этом, а они проявляли к нему лишь неблагодарность и равнодушие.

И ладно бы только родственники!

Мужчина сказал, что и другим людям он помогал по мере сил, а результат почти всегда был таким же. Редко находился человек, который благодарил его за помощь.

— Может быть, я всё-таки не настолько хороший человек, раз ко мне относились таким образом? — спросил мужчина с нотой отчаяния в голосе.

— Нет, с тобой всё в порядке. Каждый человек, которого ты встречаешь на своём пути — зеркало для тебя. Что ты видишь в нём — это на самом деле ты сам. Те люди, которым ты помогал, были, возможно, не очень хорошими людьми. Но дело не только в них.

— А в чём?

— Когда будешь возвращаться сегодня домой, попробуй оставить свою дверь настежь открытой. Как думаешь, что будет?

— Думаю, из моего дома вынесут всё ценное, и кто-нибудь норовит поселиться в нём на правах хозяина, — ответил мужчина.

— Именно это ты и делал, открывая свою душу всем подряд и оказывая им свои услуги. Ты был как дверь, распахнутая для всех. Так делать ни в коем случае нельзя. И это первый урок, который ты должен запомнить. Кстати, знаешь, какая интересная особенность есть у бутона цветов?

— Нет, — сказал мужчина.

— Я никогда не видел того, как бутон раскрывается. Для меня этот процесс остаётся тайной — настолько незаметно и плавно он происходит. И всё, что я вижу, осматривая свои цветы по утрам — это уже раскрытый бутон.

Вот добро надо делать также аккуратно, чтобы его никто не замечал. А от сорняков никуда не деться, они всегда будут. Но даже рядом с самым красивым цветком, сорняк не перестанет быть сорняком.

Поэтому, если ты видишь, что человек не очень хороший и добрый, то не надо перед ним кланяться и оказывать ему услуги. Сорняки не доросли до тебя и не смогут оценить по достоинству твоё благоухание и твою уникальность. Не обращай на них внимания и иди своей дорогой.

По материалам: Игра в Блог