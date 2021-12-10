«Никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково» : 5 отличий старости от зрелости

Состариться — в смысле стать человеком зрелого возраста — это не значит стать зрелым.

Старение — это физический процесс. Майя Энджэлоу сказала:

«Большинство людей не взрослеют. Большинство людей стареют. Они находят места для стоянки, чтят свои кредитные карты, выходят замуж, рожают детей и называют это зрелостью. Но это — старение».

В культовом фильме «Молодость» Паоло Соррентино два престарелых друга в бассейне швейцарского санатория посреди беседы замерли, глядя на проплывающий мимо упругий девичий зад.

Увы, в их глазах больше не было вожделения, только зависть перед молодой плотью, которой им не быть уже никогда. Это тоже старение.

«Никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково», — эта фраза принадлежит известному на Западе геронтологу Алексу Комфорт.

Она о том, что телега не может сама себя чинить, а организм может. Я бы пошла дальше. Человек может еще больше. Он может себя менять.

А это уже духовный процесс. Благодаря ему можно обрести зрелость. Зрелость мы привносим в свою жизнь сами, и она исходит из осознанности.

Она у всех наступает в разном возрасте, а иногда может и не наступить вовсе, ибо возраста ей просто не хватило по разным причинам. От чего это зависит?

Можно относиться невнимательно к тому, что происходит в жизни. Просто пройти мимо и ничему не научиться. Тогда это станет частью вашей памяти, но не частью вашей мудрости. Тогда вы просто стареете.

Но если добавить осознанность — то что бы ни происходило — вы становитесь наблюдательны, внимательны. Вы стараетесь понять смысл этого опыта. Тогда то-то меняется глубоко внутри.

Вот признаки этих изменений:

Зрелый человек относится требовательно к себе и снисходительно к окружающим.

Зрелый человек спокойно относится к тому, что у других людей ценности отличаются от его собственных и не оспаривает их право на это.

Зрелый человек способен отказывать другим и уважать чужое «нет». Одним из главных показателей зрелости является умение обращаться со своими границами, вовремя уходить из токсичных отношений и неприятных ситуаций, различать «своё» и «чужое».

Зрелый человек осознаёт свою некомпетентность во многих вопросах. Однажды, Сократ произнес мудрую фразу: «Я знаю, что ничего не знаю». Это показывает его зрелость.

Зрелый человек способен слышать потребности своей души и откликаться на них. А это значит, что зрелый человек способен завершать изжившие себя отношения, увольняться с нелюбимых работ, с интересом начинать новое и вовремя прощаться со старым.

Вот как писал о зрелости Ошо:

«Нужно научиться любить всё, что происходит. Нужно любить то, что уже есть. Незрелость всегда живёт в «вот если бы» или «хорошо было бы», но никогда не в «есть».

С одной стороны, это кажется чем-то очень простым, а с другой — в том и состоит мудрость и особое искусство, чтобы жить продуктивно и счастливо. Благодаря себе.

По материалам: Молодость как личная реальность