«База пришельцев» на дне озера отправляет странные сигналы (ВИДЕО)

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг утверждает, что записанные звуки из озера в Стимбот-Спрингс (штат Колорадо) могут принадлежать НЛО, и что вмешательство человека может спровоцировать ответные военные действия.
Сотрудник Службы парков и дикой природы Колорадо разместил в Твиттере видеоролик, на котором слышны странные звуки, доносящиеся со дна озера.
Скотт Уоринг сказал, что за последние несколько лет тысячи жителей Колорадо стали свидетелями НЛО. Сигналы указывают на то, что глубоко под озером находится база пришельцев, которая усиливает звуки внизу из-за того, что она замерзла… он действует как усилитель.»
«Базы пришельцев никогда не бывают маленькими. Большинство из них имеют глубину 3-6 км и занимают площадь около 5 км, и даже имеют собственную метеорологическую систему… с вероятностью дождя. Это 100% доказательство существования инопланетной базы под этим озером в Колорадо.»
«Но… если сигналы могут передаваться с базы пришельцев, то это также сработает для отправки сигналов обратно на базу. Достаточно громкого динамика, установленного в проруби со льдом глубиной 1 метр в центре озера, было бы достаточно, чтобы послать им звуковой сигнал.»
Скотт Уоринг уверен, что эти звуки являются доказательством существования инопланетян.