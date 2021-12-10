«База пришельцев» на дне озера отправляет странные сигналы (ВИДЕО)

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг утверждает, что записанные звуки из озера в Стимбот-Спрингс (штат Колорадо) могут принадлежать НЛО, и что вмешательство человека может спровоцировать ответные военные действия.

Сотрудник Службы парков и дикой природы Колорадо разместил в Твиттере видеоролик, на котором слышны странные звуки, доносящиеся со дна озера.

Скотт Уоринг сказал, что за последние несколько лет тысячи жителей Колорадо стали свидетелями НЛО. Сигналы указывают на то, что глубоко под озером находится база пришельцев, которая усиливает звуки внизу из-за того, что она замерзла… он действует как усилитель.»