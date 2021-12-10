Ученые случайно сделали открытие, подтверждающее возможность искривлять пространство и время

Американский инженер Гарольд Уайт, который ранее работал в NASA, случайно сделал открытие, подтверждающее реальность варп-пузыря. Как пишет научное издание European Physical Journal, открытие Уайта открывает дорогу к искусственному искривлению ткани пространства-времени.

Уайт является энтузиастом варп-технологий и работает над целой серией перспективных проектов в этой области по контракту с DARPA. При этом, бывший аэрокосмический инженер NASA развивает собственный стартап Limitless Space Institute.

Ученый сделал открытие, доказывающее реальность варп-пузырей, объединив собственные исследования, контракты Limitless Space Institute и результаты работ для DARPA. Открытие было сделано случайно — Уайт отметил, что он обнаружил рождение варп-пузыря там, где меньше всего ожидал.