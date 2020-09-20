Свидетельства одержимых: Новый Мировой Порядок готовит армию геномутантов

Главными источниками информации о планах Нового Мирового Порядка являются, для широкой публики, сообщения разного рода инсайдеров и мистиков, хотя иногда адепты NWO сами говорят обо всем прямо и открытым текстом. Правда, слышат это только имеющие уши.

Однако, на самом деле есть и еще один источник информации – источник спорный, сомнительный и в определенной мере опасный. Этот источник – сообщения разного рода одержимых и бесноватых, через которых говорят с миром завладевшие разумом этих людей злые духи.

Сильно глубоко эту тему копал мало кто, тем не менее, есть люди, которые подошли к исследованиям по-взрослому. Один из них – пастор Расс Диздар (Russ Dizdar), который кроме того, что священнослужитель и экзорцист, но еще и психиатр – с дипломами, лицензиями и практиками.

Занимается господин Расс всем этим более 30 лет, все протоколы беседы с одержимыми и жертвами ритуального насилия выложены на обозрение публики. Так же пастор написал о своих практиках несколько книг и сделал пару фильмов.

Объем информации, собранный господином Рассом очень большой, изучать его детально нет уже ни времени, ни особого смысла, поскольку времена, о которых пастор много лет предупреждал практически наступили. Тем не менее, общее содержание книг и интервью господина Расса пересказывает известный многим нашим читателям ресурс z3news.com, который как раз и специализируется на подобных вещах.

И, как говорит господин Расс, оказывается, что приблизительно с 1950-х годов адепты Нового Мирового Порядка готовят событие, которое пастор называет «Черное пробуждение». Для этой цели в тайных лабораториях по всему миру проводились эксперименты над людьми, задачей которых было создание суперсолдат – армии Нового Мирового Порядка.

В ход шли операции на головном мозге, гипноз, наркотики, разного рода психотропные препараты, а ближе к XXI веку к ним добавились и эксперименты с генетикой, в ходе которой людям подсаживали ДНК так называемых нефилимов – мифических как бы существ, наводивших ужас на обитателей древнего мира. В частности, одним из выродившихся потомков этих гигантов был Голиаф, сраженный библейским Давидом.

Какого-то единого стандарта у представителей этого темного воинства нет, поскольку всех делали в разное время, в том числе по технологиям, доставшимся, видимо, от нацистов. Кому-то выжигали в мозгах центры боли, позволяя использовать мышцы в полную силу, кому-то промывали мозги и подсаживали субличность, которая всплывет и возьмет контроль в определенное время, наконец, были и образцы, полученные в результате генных модификаций – бойцы огромного роста, с двумя рядами зубов, невероятной регенерацией и колоссальной физической силой.

По оценкам пастора Расса вся армия насчитывает порядка 100 миллионов особей, которые распределены по всем континентам. В час Ч они получат команду к пробуждению и начнут акции массового насилия. У них не будет задачи свергнуть правительство или еще что-то в этом роде – их цель будет другая: сеять ужас и убивать, чтобы за короткое время погрузить мир в хаос. И когда власть в каждой стране рассыпется – на сцену на белом коне выедет Новый Мировой Порядок, отзовет своих адептов и всех возглавит.

Насколько можно верить собранных доктором Рассом сообщениям одержимых – сказать сложно. С одной стороны овладевшие людьми духи – духи лживые по определению. Но чтобы в ложь люди верили – иногда духам приходится и говорить чистую правду.

Опыты над людьми действительно проводили – и нацисты, и КГБ СССР, и на Западе скорее всего занимались чем-то подобным. Например, силу у человека можно за пару часов увеличить в десять или более раз, коагулировав в мозгу центры обратной связи с мышечными волокнами. Мышцы на самом деле гораздо сильнее, чем мы думаем, но нервная система их ограничивает, чтобы сильным движением не причинить телу травм. Центры, где сходятся болевые рецепторы известны и если их уничтожить – самый доходной ботан не напрягаясь поломает в руках зубило, а здоровый мужик возьмет в руки лом и завяжет в узел. Без травм это не обойдется, но боевая задача будет выполнена. В 1990-х, когда архивы КГБ слегка протекли, в прессу сливали отчеты об этих экспериментах.

Еще есть такая чудо-операция, как лоботомия, практиковавшаяся у летчиков-дальнобойщиков из стратегической авиации. Трудно убедить пилота Ту-22, например, залезть в кабину и отправиться на задание, с которого он не вернется. И все во имя дяди, сидящего где-то в Вашингтоне, в Пекине или в Кремле. Мужественные люди, конечно, есть, но как поведет себя человек в критической ситуации в мирное время проверить невозможно.

У славных японских камикадзе было не менее 50% дезертиров. Их даже приковывали в торпеде кандалами, но они все равно пытались сбежать. И это не смотря на возведение самоубийства в культ и строгий отбор. Но для полка 50% гарантии мало, поэтому в начале 1950-х для пилотов стратегов и придумывали разные фокусы – в том числе пробовали и лоботомию ибо в лобных долях как раз и лежат все сомнения.

Так же на сегодняшний день известно множество историй по всему миру, когда у того или иного человека вдруг едет крыша, он хватает пистолет и начинать стрелять во все стороны с убийственной меткостью. Одно из объяснений подобных мероприятий предполагает участие скрытых групп, помогающих чокнутому стрелку, однако есть и другое объяснение, согласно которому стрелку просто накануне промыли мозги и создали в башке субличность. Потом по телевизору или еще как-то дали скрытую команду, включили кодовой фразой триггер – и чувак пошел стрелять, сея панику и хаос. Но что будет, если таких сумасшедших появится сразу много?

Наконец, есть еще и такое направление, как генетические эксперименты, которые позволяют делать мутантов такого типа:

Ролик конечно и скорее всего фейковый, хотя и не факт: технически вырастить такого крупного парня не сложно.

Можно, к примеру, с детства кормить его гормоном роста в лошадиных дозах. Еще можно проводить селекцию, как с собачками. Если сравнивать собачек с людьми, то мы как бы дворняги – усредненного размера, усредненной силы, усредненного интеллекта. Но если из усредненных собачек можно вывести ньюфаундленда и пекинеса, то с человеком за несколько поколений можно сделать то же самое. А если к этому добавить еще модификации на уровне генов, добавить разного рода колдовство и технологии “марсиан” – Война Клонов кажется абсолютной реальной.

В общем, мы думаем, что в материале, собранном пастором Рассом что-то есть, поэтому нужно быть готовым и к такому повороту ситуации, а не прятаться с воплем под стол, когда по улицам начнут бегать злые зеленые гиганты. Ну а пока до этого еще не дошло – следим за развитием событий.

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