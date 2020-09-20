Фантастические истории путешественников во времени

Историй о людях, заблудившихся во времени, великое множество. Исходя из этого, казалось бы, можно было давно согласиться даже со стороны самых твердолобым ученых-ортодоксов, что такие путешествия возможны, тем более что сегодня уже научно доказано, что время не линейно, как его представляли ранее.

Путешественник во времени Рудольф Фенц

Тем не менее, скептики буквально «копытом роют землю», чтобы опровергнуть подобные «фантастические истории». Наверное, один из самых характерных примеров тому является случай с Рудольфом Фенцем. Этот молодой человек в странном одеянии и не понятно откуда появился в 1950 году в Нью-Йорке и тут же был сбит машиной, что создало определенные трудности с выяснением личности погибшего.

Определить ее оказалось на самом деле непросто, поскольку в кармане сбитого мужчины была обнаружена лишь визитка с местом его проживания (но по этому адресу полицейские обнаружили лишь коммерческую лавку, где о погибшем даже не слыхали), пивной жетон из бара, о котором никто в Нью-Йорке не имел ни малейшего понятия, письмо, датированное 1876 годом (!), и несколько устаревших долларовых банкнот. Правда, все эти явно антикварные вещи почему-то выглядели как новенькие.

Полицейские все-таки установили личность убитого, с трудом, но отыскали престарелую вдову Фенца-младшего, которая сообщила, что отец ее мужа Рудольф Фенц на самом деле пропал в 1876 году в возрасте двадцати девяти лет, и больше его никто никогда не видел.

Кажется все яснее ясного, зафиксирован еще один случай перемещения человека во времени, поскольку таких документальных фактов уже немало. Достаточно вспомнить про итальянский поезд-призрак, исчезнувший 14 июня 1911 года, когда следы его пассажиров были найдены в 1845 году в Мексике (к сожалению для этих несчастных путешественников во времени, в психбольнице). Естественно, история о Рудольфе Фенце в пятидесятые годы прошлого века облетела многие печатные издания, к ней не раз возвращались СМИ и в последующие годы – все-таки яркий и убедительный случай.

А был ли путешественник во времени?

Однако нашелся некто Крис Обек, а затем и пастор Джордж Мёрфи (по сути оба неисправимые скептики), которые усомнились в правдивости этой истории, а Мёрфи в 2002 году даже выступил с публичным разоблачением Рудольфа Фенца, как путешественника во времени. По его словам, автором рассказа о нем был писатель-фантаст Джек Финней. В придуманной им новелле «Боюсь» как раз и описывается соответствующий, наделавший столько шума, случай о Рудольфе Фенце, который оказался лишь литературным героем фантастического произведения.

Однако и среди ученых, твердо веривших в возможность путешествия во времени, есть настоящие зубры своего дела, умеющие находить доказательства и неопровержимые данные. Среди них оказался исследователь, работающий в новостном архиве Берлина. В 2007 году он нашел заметку, датированную апрелем 1951 годом, в которой рассказывается о путешественнике во времени Рудольфе Фенце. Более того, в статье указываются имена, адреса и свидетельства людей, подтверждающих, что этот молодой человек в возрасте двадцати девяти лет исчез в 1876 году. Рассказ же Джека Финнея «Боюсь» появился только через полгода после опубликования этой заметки, то есть в октябре 1951 года. Получается, что писатель просто использовал реальный факт для своего фантастического произведения.

Почему путешественников во времени так мало

И вот что интересно: подобные факты и сегодня можно печатать только в фантастических произведениях, иначе произведение писателя просто не примут к публикации. А путешественников во времени и пространстве мы до сих пор сажаем в психушки, если не сказать о более страшном явлении – они пропадают в закрытые учреждения спецслужб, и что там с ними делают эти варвары, одному Богу ведомо. Не потому ли фактов путешествий во времени сравнительно мало? Те, кто попадает к нам из прошлого, – умирают в безызвестности в психбольницах или закрытых зонах, а те, кто из будущего, — стараются быть незаметными, хорошо зная, что собой представляет наше диковатое еще общество. И если обращаются, то только к специалистам в этой области, как это было с известным исследователем-уфологом Вадимом Чернобровым, к которому обратился человек из будущего Евгений Гайдучок. Да и не только он…

И еще: случайно ли талантливые исследователи Тереза Уилсон и Роберт Немирофф из Мичиганском технологического университета сегодня ищут следы таких путешественников в глобальной сети Интернет? Складывается такое впечатление, что в нашем обществе к подобным путешественникам точно такое же отношение, как к НЛО и пришельцам. Все об этом знают, многие с этим сталкивались, но в целом общество делает вид, что этого не может быть, поскольку, как метко заметил А.П.Чехов, не может быть никогда. Ну ладно там спецслужбы, правительства закрывают информацию и играют «под дурачка», почему общество в целом настроено столь скептично? А ответ прост: наше общество пребывает еще в информационной дикости и неосознанном невежестве. Причем, это касается как алкоголика дяди Васи, так и ученых академиков, которые стараются всеми силами не видеть дальше своего носа. Ведь так жить много проще и, главное, спокойнее…

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