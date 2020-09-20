Когда над Америкой начнутся космические бои?

После феноменальной истории в Нью-Джерси, где НЛО завис над дорогой и на него пялились сотни людей, официалы предприняли беспрецедентные усилия, сопоставимые с 1947-м годом, доказывая, что люди видели “дирижабль”. Для людей, которые видели ролик только на YouTube объяснение показалось похожим на правду, однако, очевидцы события и их знакомые смеются с этого утверждения до слез: люди не идиоты и умеют отличить дирижабль от чего-то другого. Причем, у многих очевидцев были навороченные телефоны с объективом, позволяющим делать приближение, но никто дирижабль все равно не узрел. А тем временем “дирижабли” продолжают летать.

Алжир, 20 сентября:

Венесуэла, 15 сентября:

Денвер, 14 сентября:

Вилла Рика, Джорджия, 14 сентября:

Токио, 14 сентября – как пишет автор ролика, появление объекта в небе сопровождалось “трансформаторным гудением”:

Гэри, Индиана, 10 сентября:

Подобный объект был снят в Калифорнии и в Вирджинии в июле и в апреле 2020-го года:

В общем, дирижаблей много и скоро, похоже, будет еще больше:

В ролике, на первый взгляд, ничего интересного нет – эти светящиеся шары сейчас висят над каждым городом, над каждым углом. Но проблема в том, что видео снято в городе Ютика, 17 сентября 2020 года. До этого там были воздушно-космические бои 12 сентября, еще там то же самое было 3 сентября и в августе

И вот теперь над городом снова зависло несколько дирижаблей. Похоже, что место по какой-то причине становится ареной настоящих уфологических войн и в ближайшее время там случится что-то беспрецедентное, заставляющее даже уфологов разинуть в удивлении рты.

Полезут ли в Ютике из-под земли марсиане, или начнутся дуэли на световых мечах, где Люк Скайуокер и Дарт Вейдер будут прыгать на облаках? Ответа на этот вопрос мы пока не знаем, но следим за развитием событий.

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