3 вещи, которые сделают вас счастливее, чем деньги – согласно науке

Если вы являетесь сотрудником компании, ваше рабочее расписание (хотя бы в общих чертах) устанавливается работодателем – как, собственно, и зарплата. Конечно, вы можете пытаться работать больше, однако вы вряд ли сможете за счет этого заработать существенно больше денег. Иное дело самозанятые люди и предприниматели. Они сами контролируют свое свободное время, и в надежде заработать больше вполне могут сделать свой рабочий день хоть 16-часовым. Но стоит ли им это делать?
Для того, чтобы найти правильный баланс между получаемым доходом и свободным временем стоит вспомнить о том, к чему именно вы стремитесь. Сами по себе и деньги, и успешность практически бесполезны. Мы стремимся к ним вовсе не потому, что солидный банковский счет или впечатляющее резюме обладают какой-то внутренней, свойственной только им красотой, но потому, что искреннее верим в то, что эти вещи способны сделать нас счастливее, а нашу жизнь – полноценнее и насыщеннее.
В какой-то степени это утверждение является верным. Мы вовсе не утверждаем, что бедность способна пойти нам на пользу – более того, подобное состояние крайне неприятно и вызывает сильный стресс. Однако ученые указывают на то, что после достижения определенной финансовой стабильности, зависимость между увеличением суммы средств на счету и вашим счастьем перестает быть линейной.
Более того, исследователи утверждают, что некоторые вещи, «отнимающие» время, которое вы могли бы потратить на зарабатывание денег, способны сделать вас куда счастливее, чем еще несколько часов, проведенных в офисе – даже если эти несколько часов весьма недурно оплачиваются.
1. Отношения
Взять к примеру Южную Америку. В материальном отношении большая часть стран, расположенных в этом регионе, куда беднее и США, и Канады. Но вот парадокс, при проведении международных опросов и исследований неизменно оказывается, что многие жители этих стран намного счастливее, чем более благополучные в финансовом плане граждане стран «первого мира». Почему?
Ученые из Университета Беркли считают, что ответом на этот вопрос являются более теплые и сердечные личные отношения. Латиноамериканская культура придает куда большее значение теплому общению с близкими людьми и тому, чтобы проводить с ними больше времени. Более того, жители стран Латинской Америки считают, что ради, скажем, семейного обеда вполне можно поступиться собственными интересами и отменить деловую встречу.
Нет, мы вовсе не предлагаем прямо сейчас сорваться с места и со всеми пожитками переехать в Коста-Рику. Эти факты всего лишь в очередной раз напоминают нам о том, что, пожертвовав частью своих материальных амбиций ради отношений, вы можете взамен обрести невероятное счастье и благополучие.
2. Физическая активность
Зачастую предприниматели настолько увлекаются идеей достижения успеха, что ради этого пренебрегают всеми остальными аспектами своей жизни, в том числе и, увы, здоровьем своего тела. Да, возможно, на начальном этапе создания и развития компании этого и не избежать в полной мере, однако недавнее исследование, проведенное учеными из Йельского университета, указывают на то, что вам стоит дважды подумать перед тем, как жертвовать походом в спортзал ради того, чтобы еще немного поработать. В долгосрочной перспективе это вполне может негативно сказаться на вашем счастье и благополучии, даже если и принесет больше денег.
3. Более короткий путь на работу
Вот вам еще один пример: зачастую люди устраиваются на работу, на которую им приходится добираться час-два, всего лишь для того, чтобы позволить себе дом побольше или ради доступа к более привлекательным карьерным возможностям. Однако недавнее научное исследование проведенное учеными нескольких университетов Великобритании, указывает на то, что 20 лишних минут, которые вы тратите на путь к работе, способны уменьшить ваше счастье примерно в той же степени, что и уменьшение заработной платы на 19%.
Смысл этого урока не в том, что вы непременно должны жить и работать только определенным образом, и что такой подход годится для всех без исключения. Все мы разные, и вполне возможно, что ваш нынешний баланс между работой и свободным временем действительно подходит вам лучше, чем любой другой. Нет, ученые всего лишь хотят, чтобы вы критически поразмыслили над тем, чем вы жертвуете ради того, чтобы получить возможность чуть больше или интенсивнее поработать, и стоит ли оно того.
В современном мире слишком просто бездумно гнаться за большими, а после еще большими доходами, не заметив, что вы уже давно перевалили через ту точку на жизненном пути, за которой другие вещи способны сделать вас куда счастливее, чем успех в традиционном его понимании.
Постарайтесь не проморгать эту точку.