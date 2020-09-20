3 вещи, которые сделают вас счастливее, чем деньги – согласно науке

Если вы являетесь сотрудником компании, ваше рабочее расписание (хотя бы в общих чертах) устанавливается работодателем – как, собственно, и зарплата. Конечно, вы можете пытаться работать больше, однако вы вряд ли сможете за счет этого заработать существенно больше денег. Иное дело самозанятые люди и предприниматели. Они сами контролируют свое свободное время, и в надежде заработать больше вполне могут сделать свой рабочий день хоть 16-часовым. Но стоит ли им это делать?

Для того, чтобы найти правильный баланс между получаемым доходом и свободным временем стоит вспомнить о том, к чему именно вы стремитесь. Сами по себе и деньги, и успешность практически бесполезны. Мы стремимся к ним вовсе не потому, что солидный банковский счет или впечатляющее резюме обладают какой-то внутренней, свойственной только им красотой, но потому, что искреннее верим в то, что эти вещи способны сделать нас счастливее, а нашу жизнь – полноценнее и насыщеннее.

В какой-то степени это утверждение является верным. Мы вовсе не утверждаем, что бедность способна пойти нам на пользу – более того, подобное состояние крайне неприятно и вызывает сильный стресс. Однако ученые указывают на то, что после достижения определенной финансовой стабильности, зависимость между увеличением суммы средств на счету и вашим счастьем перестает быть линейной.