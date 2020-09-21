Blue Beam или НЛО в небе над Мексикой

1 сентября 2020 года ряд погодных сервисов зарегистрировал очень странные круги, появившиеся над над Мексикой и плохо объяснимые по своей природе:

В последующем материале Что рисует круги на погодных радарах? мы попытались проанализировать этот странный феномен, рассматривая варианты большого космического корабля или глюка погодного радара в центре окружностей. Возможно, что ситуация несколько проясняется, поскольку из Мексики сейчас приходят такие вот кадры: