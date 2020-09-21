Blue Beam или НЛО в небе над Мексикой

1 сентября 2020 года ряд погодных сервисов зарегистрировал очень странные круги, появившиеся над над Мексикой и плохо объяснимые по своей природе:
В последующем материале Что рисует круги на погодных радарах? мы попытались проанализировать этот странный феномен, рассматривая варианты большого космического корабля или глюка погодного радара в центре окружностей. Возможно, что ситуация несколько проясняется, поскольку из Мексики сейчас приходят такие вот кадры:
Нечто подобное в эти дни наблюдали и в Оклахоме:
На глюк радара это похоже мало и скорее речь идет о штатной работе установки «Blue Beam». Или о корабле инопланетян радиусом в сотню или более километров.
К светящимся сферам света, к летающим стержням, треугольникам и прочим фигурам все уже как-то привыкли, но теперь, похоже, на повестку дня выходят какие-то огромные светящиеся объекты – подобные здоровенной штуке в облаке, устроившей светопредставление над Южной Каролиной 4 сентября. А сейчас нечто в этом роде случилось еще и над Флоридой:
Объект не сильно большой, но источник света там очень мощный и прожектор такой силы будет неподъемным для небольшого самолета, а “Боинга” с фонарями мы там не видим. Кроме того, само движение очень странное – объект перемещается как будто рыками. Подобное возможно при вращении сильного источника света, но что могло дать свет такой мощности?
Нем знаем, почему “марсиане” вдруг пересели на пепелацы нового образца. Возможно, у них там тоже геополитическая конкуренция и они рисуются друг перед другом разного рода инновациями. Хотя так же возможно, конечно, что идут какие-то тесты «Blue Beam» и электрики проверяют лампочки. В таком случае хотелось бы посмотреть, что будет, когда зажгут всю гирлянду, так что следим за развитием событий.