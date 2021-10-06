Существовали ли до нас другие виды человечества?

Итак, какие же встречаются стабильные сюжеты в мифах о созидании человечества?

Во-первых, это сюжет о рождении «из ничего» — из первородного яйца, камня, набежавшей волны. И это поразительным образом точно соответствует нашим сегодняшним знаниям о рождении человечества современного вида — мы не можем обнаружить прямых предков кроманьонцев, а все остальные виды людей, например, неандертальцы, являлись лишь нашими историческими предшественниками, иногда — параллельными видами, но никак не предками.

Во-вторых, это сюжет о гибели или смене предыдущего человечества, например, в волнах потопа.

В-третьих, это постоянно встречающийся мотив о существовании некоего «параллельного человечества», с которым иногда воюют, но чаще всего живут либо, не пересекаясь, либо даже вступают с ним в контакты.

И это также соответствует, скорее всего, реальному положению вещей, когда не земле одновременно жило несколько видов неандертальцев, erectus, и человек современного вида. Причем не исключено: то, что мы подразумеваем под «людьми современного вида», на самом деле представлено как раз несколькими видами — расами.

Параллельные человечества в Библии

О разных видах людей сохранилось немало упоминаний в самых разных источниках. И в этом плане немалый материал нам может предоставить Библия. И ветхозаветную книгу Бытие во многих ее пассажах следует рассматривать как строгий исторический документ, написанный особым языком ранней мифопоэтики.

Обратим внимание хотя бы на то, что описание акта созидания в книге Бытие абсолютно логично, последовательно и внутренне непротиворечиво, хотя естественно и спрессованно во времени, передавая весь акт творения за шесть дней. Но последовательность событий абсолютно точна и строго согласуется с современными научными данными: сначала были созданы небо и земля, далее растения и животные и лишь затем человек.

«Бытие» таким образом передает некую реальность, которая сегодня не доступна нам непосредственно — она оказалась скрыта под более поздними мифологическими наслоениями и теологическими трактовками. Но она все же передает реальную последовательность событий. Так стоит ли сомневаться в точности описания создания человека и его жизни в раю? Надо лишь правильно прочесть эти пассажи.

Прежде всего, посмотрим, как Библия трактует возникновение человечества. Здесь практически весь библейский сюжет сводится к тому, что именно от союза Адама с Евой и пошли все современные люди. Обычно такая трактовка встречается в канонических толкованиях Библии. Тем не менее, уже в книге Бытие практически повсеместно разбросаны косвенные указания на существование некого «параллельного человечества». Например, после того как Каин убил своего единоутробного брата Авеля, он в страхе говорит Богу: «И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Бог же свершает знамение, «чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4, 14-15).

Сам этот диалог может показаться несколько странным. Кто же может встретиться Каину — ведь в тот момент на земле присутствует лишь три представителя человечества: Адам, Ева и сам их сын Каин? Родители, очевидно, не собирались убивать Каина. Так о ком же все-таки идет речь?

Еще больше запутывает картину дальнейший сюжет о появлении потомства у самого Каина: «И познал Каин жену свою; и она зачала, и родила Еноха» (Быт. 4, 17). О какой жене может идти речь, когда в ту пору единственной женщиной могла быть только Ева? Или все же действительно существовало некая параллельная группа людей, не «богоизбранных», но, тем не менее, обитающих не так далеко от ареала обитания рода Адама?

Заметим, что Каину не пришлось долго бродить по земле, а свою жену он нашел в землях Нод к востоку от Эдема. Именно с востока Эдема стоял херувим, из чего можно сделать вывод, что он по каким-то причинам прикрывал путь именно к этим племенам.

Сюжет с Каином вообще развивается несколько странным образом, если исходить из традиционного предположения об исключительности рода Адама на земле. Например, Каин в землях Нод строит город (Быт. 4, 17), но город, возведенный лишь для трех человек (Каина, его жены и сына Еноха) представляется бессмысленным. Однако все становится на свои места, если допустить, что Каин взял себе в жены девушку из другого рода, стал одним из лидеров этого рода или племени и, естественно, возвел для них поселение, огражденное стеной или валом, что обычно и понимается под древним городом.

Как видим, в Библии многое указывает на существование, по крайней мере, еще одного племени, жившего параллельно с родом Адама в районе либо Палестины, либо Месопотамии.

Что же творится дальше? Грехопадение и наказание. Странное грехопадение и странное наказание…

Грехопадение и новая цивилизация

Люди нарушают завет Божий — вкушают плод от древа. И здесь происходит мистическое перерождение — они получают некое Знание. И собственно именно поэтому древо это было «вожделенно, потому, что дает знание». У людей «открываются глаза», они получают понимание сути природы вещей, они постигают смысл добра и зла. Разве это плохо? Но плохо другое — нарушен завет Божий не вкушать от древа.

Но самое главное — Адам получает в результате своего проступка статус, близкий к Богам. Прежде всего, устами самого Господа подтверждается, что «Адам стал как Один из нас, зная добро и зло». Теперь ему остался один шаг, для уравнивания себя с Богами — вечная жизнь. И ему закрывают путь к дереву жизни, дабы он «не вкусил и не стал жить вечно».

Прегрешение людей заключается в получении знания, которое, по-видимому, им не предназначалось.

Первым же делом Адам и Ева видят, что они наги. У них пробуждаются инстинкты стыда — вещь абсолютно нехарактерная для первобытных людей и наступающая только в момент развития цивилизации. Вот она, поразительная подробность — утрачивая естественность и «первобытность» райского существования, люди приобретают Знание. Они впервые начинают создавать современную человеческую культуру и цивилизацию, основанную на осознании половых различий, понятиях греха и добра. Они начинают строить города и убивать друг друга даже не ради пищи, а просто так — потому что не любят друг друга.

Все это — отпадение от первоначальной целостности и естественности существования. И это изменение самой сути цивилизации. Впервые за миллионы лет на земле появляется новый вид людей, которые начинает менять облик мира, привносит в мир технократию, механизмы и мораль.

И они покидают свой изначальный «райский» ареал обитания, отправляясь «туда, где произрастают «терние и волчцы». Они создают человеческое хозяйство и земледелие — «в поте лица будешь есть хлеб», что также никогда не встречалось ранее. Появляется у этого нового вида людей и особенность деторождения: «в муках» они рожают детей. И это тоже не характерно для других гоминидов, где роды в подавляющем большинстве случаев проходят безболезненно.

Здесь мы видим описание появления принципиально нового вида людей, к которым принадлежим и мы с вами, — людей, которые изменили облик собственного существования.

Может быть, суть прегрешения состоит в том, что Адам «познал» Еву. Однако трактовка первоначального греха лишь как вступления в сексуальные связи противоречит одному из заветов самого Бога «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею» (Быт. 1, 28). Поскольку в естественной человеческой физиологии не заложено никаких других способов самовоспроизведения кроме как совокупление двух полов, то запрет на такого рода связи, к тому же соотносимый с грехом, трудно объяснить.

Таким образом, Книга Бытие описывает генезис не всего раннего человечества, а лишь определенной локальной группы, жившей в месте, именуемом Эдем. «Изгнание из рая» представляется началом расселения этой локальной группы людей в другие районы.

Предположительно, «изгоняя» людей из Эдема, Бог отправляет их жить к другим группам людей, находящихся в тот момент на значительно более низком этапе развития [Terrasse, 1999, 125]. «Райская» же земля погибает в результате очередной катастрофы на земле.



Источник — mirtesen.ru .