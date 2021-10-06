Нибиру уже летают по три. Куб боргов над Нью-Джерси и над Невадой.

28 сентября 2021-го года в штате Нью-Джерси случилась небольшая гроза и один местный житель вышел из автомобиля её поснимать. Однако, к большому удивлению оператора одна из молний высветила очевидный кубической формы объект, висящий среди облаков:

Ролик сейчас активно копируют все уфологические каналы, но что могут в этой ситуации обычные люди? Только сделать глаза круглыми и выдохнуть что-то типа “Вау!”.

Тем не менее, тайваньский уфолог Scott C. Waring смог продвинутся немного дальше и стал исследовать сайт MUFON, где нашел еще один отчет о наблюдении НЛО. Это было уже в штате Невада, 4-го октября: