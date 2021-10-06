Нибиру уже летают по три. Куб боргов над Нью-Джерси и над Невадой.

28 сентября 2021-го года в штате Нью-Джерси случилась небольшая гроза и один местный житель вышел из автомобиля её поснимать. Однако, к большому удивлению оператора одна из молний высветила очевидный кубической формы объект, висящий среди облаков:
Ролик сейчас активно копируют все уфологические каналы, но что могут в этой ситуации обычные люди? Только сделать глаза круглыми и выдохнуть что-то типа “Вау!”.
Тем не менее, тайваньский уфолог Scott C. Waring смог продвинутся немного дальше и стал исследовать сайт MUFON, где нашел еще один отчет о наблюдении НЛО. Это было уже в штате Невада, 4-го октября:
Такие или похожие кубические аппараты люди видят в небе не первый раз, но их принадлежность остается непонятной. Возможно и скорее всего какие-то НЛО-подобные аппараты есть у американских военных, но огромные стержни, кубы и сферы имеются вряд ли, поскольку аппараты более крупные и постройка таких пепелацев в полном секрете трудновыполнима. Да и технологии там посерьезнее.
Но еще более удивительные объекты, чем кубы и стержни, фотографируют сейчас нибирологи:
Совершенно необъяснимое и непонятное фото Солнца от адептов ZetaTalk:
29 сентября, Северная Каролина:
Лет 20 и более назад подобных необычных снимков появлялось относительно мало и их сразу начинали скрупулезно исследовать и комментировать эксперты всех мастей. Сейчас ситуация радикально изменилась – информации со всех сторон идут горы:
Just spotted falling from the skies in Simpsonville SC…no idea what it is pic.twitter.com/mv8FMZ9c8f— DollyHadBraces (@DollyHadBraces) September 30, 2021
Разбирать каждый ролик и докапываться что оно такое у людей нет уже ни времени, ни сил. Тем не менее, что уже и так хорошо понятно – мы живем в исторические период, когда количество переходит в качество. Аномалий вокруг настолько много, что скоро или что-то бахнет и разнесет половину мира, или прилетит Нибиру и взбудораженные увиденным люди сами разнесут мир, но в этом случае уже весь.
Или зеленые человечки приземлятся на зеленой лужайке перед Белым домом. Или люди из Белого дома выйдут на зеленую лужайку, снимут маски – а под ними окажутся зеленые человечки. В общем, сейчас настало такое время, что всё что угодно теперь может быть, в любой, как говорится, момент, так что бдим и следим за развитием событий.