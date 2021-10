Нибиру уже летают по три. Куб боргов над Нью-Джерси и над Невадой.

Такие или похожие кубические аппараты люди видят в небе не первый раз, но их принадлежность остается непонятной. Возможно и скорее всего какие-то НЛО-подобные аппараты есть у американских военных, но огромные стержни, кубы и сферы имеются вряд ли, поскольку аппараты более крупные и постройка таких пепелацев в полном секрете трудновыполнима. Да и технологии там посерьезнее.

Но еще более удивительные объекты, чем кубы и стержни, фотографируют сейчас нибирологи:

Совершенно необъяснимое и непонятное фото Солнца от адептов ZetaTalk:

29 сентября, Северная Каролина:

Лет 20 и более назад подобных необычных снимков появлялось относительно мало и их сразу начинали скрупулезно исследовать и комментировать эксперты всех мастей. Сейчас ситуация радикально изменилась – информации со всех сторон идут горы:

Just spotted falling from the skies in Simpsonville SC…no idea what it is pic.twitter.com/mv8FMZ9c8f— DollyHadBraces (@DollyHadBraces) September 30, 2021