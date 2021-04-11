Суфийская притча о желании

Известная суфийская притча о желаниях, которые не делают нас богаче. Скорее наоборот…

«Император вышел из своего дворца на утреннюю прогулку и встретил нищего. Он спросил нищего, чего тот хочет. Нищий засмеялся и сказал: «Вы спрашиваете так, как будто можете выполнить мое желание!»

Король обиделся и сказал: «Конечно, я могу выполнить твое желание. Просто скажи, чего ты хочешь». Нищий сказал: «Подумай дважды, прежде чем обещать что-то».

Нищий, конечно же, не был обычным нищим. Он был мастером императора в его прошлой жизни. И он обещал ему, что придет и попытается разбудить его в следующей жизни. «Эту жизнь ты пропустил, но я приду опять». Но король все полностью забыл; кто помнит прошлые жизни?

Король настаивал: «Я сумею выполнить все твои желания, я очень могущественный император. Какое из возможных твоих желаний, ты думаешь, я не сумею выполнить?»

Нищий ответил: «Это очень простое желание. Ты видишь эту чашку для милостыни? Можешь ты наполнить ее чем-нибудь?» Император сказал: «Конечно, могу».

Он позвал своего визиря и приказал ему наполнить чашку деньгами. Визирь принес деньги, положил их в чашку, но они исчезли. Он принес еще денег и опять наполнил ими чашку, но как только чашка наполнялась, деньги исчезали, и чашка для милостыни вновь становилась пустой.

Вокруг собралось много народа. Постепенно об этом узнала вся столица. Огромная толпа людей собралась, престиж императора мог пошатнуться. Он сказал своим визирям: «Даже если я потеряю все свое царство, я готов к этому, но я не могу проиграть этому нищему!».

Алмазы, жемчуг, изумруды и другие драгоценные камни — все его сокровища были брошены в чашку. Эта чашка казалась бездонной. Что бы в нее ни клали, все немедленно исчезало, переставало существовать.

Наступил вечер. Люди стояли в полном молчании. Король упал к ногам нищего и принял свое поражение. Обращаясь к нищему, он сказал: «Ты победил, но прежде чем ты уйдешь, удовлетвори мое любопытство, скажи, из чего сделана эта чашка?»

Нищий рассмеялся и ответил: «Она сделана из человеческого ума. Здесь нет секрета… она просто сделана из человеческого желания».

Это понимание меняет жизнь. Взгляните на какое-нибудь одно желание — каков его механизм? Вначале появляется возбуждение, большая радость. Вы чувствуете подъем. А когда у вас уже есть машина, яхта, деньги, дом, женщина… вдруг все вновь становится незначащим. Что произошло? Ваш ум дематериализовал это.

Вы были так опьянены желанием, что забыли о внутренней пустоте. Желания осуществились — и ускользает восторг. И вновь пустота с вами, готовая поглотить вас всего. И вновь вам нужно создавать новое желание, чтобы избежать зияющей бездны. Вот так человек двигается от одного желания к другому. Вот так он остается нищим всю жизнь. Вся ваша жизнь доказывает это вновь и вновь — каждое желание разочаровывает. Когда цель достигнута, необходимо новое желание.

День, когда вы поймете, что желание неосуществимо, может стать поворотным в вашей жизни.

Другое путешествие — это путешествие вовнутрь.

Двигайтесь вовнутрь, возвращайтесь домой.

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