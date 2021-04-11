15 высказываний Армани, которые позволят не думать о моде

Джорджио Армани много лет работал ассистентом у известных модельеров, а в 1974 году впервые представил собственную коллекцию.
Модельер признавался, что когда экспериментировал с кроем, это шло вразрез с общепринятыми идеями и методами. «Я просто хотел создать одежду, которая бы выглядела элегантно и, в то же время, была комфортной. В конце концов, мои идеи вошли в моду», — говорил он. К концу XX века компания Giorgio Armani S.p.A. стала одной из самых известных в индустрии моды.
Мы собрали 15 ярких цитат Джорджио Армани, которые помогут вам думать о моде гораздо шире:
- Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит — врезаться в память.
- Разница между стилем и модой в качестве.
- Дешевая пара обуви — плохая экономия. Не экономьте на главном: обувь — основа вашего гардероба.
- Пиджак – основа гардероба. Он должен быть хорошо сшит, сидеть идеально и быть скроен так, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно. Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится.
- Я рад, что в наши дни снова появилось желание быть элегантными. Элегантность — ключ к облику, не подверженному времени, к тому, что никогда не выйдет из моды, с чем никогда не выйдете из моды вы. Свой успех я объясняю верностью этой философии. Для меня стиль более важен, чем недолговечные модные тенденции.
- Не стоит слишком усердствовать, выбирая одежду: самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду. В конечном итоге, стиль сводится к самовыражению, и я не думаю, что хоть что-то может выглядеть действительно ужасно на человеке, который искренен сам с собой.
- Черный и темно-синий стройнят лучше остальных цветов. Придерживаясь этой цветовой гаммы, вы можете позволить себе эксперименты с формами и текстурой.
- Значение аксессуаров в наши дни растет, так что вкладывайте деньги в обувь, ремни, сумки, галстуки и тому подобное. Тогда вы сможете обновлять свой наряд снова и снова. Помните о цветах, которые носите, и покупайте соответствующие аксессуары. При этом помните, что с серым цветом вы можете носить и черное, и коричневое. Часы — одна из наиболее важных вещей, которую вы купите, часы многое говорят о человеке.
- Выбирайте ткани нейтральных цветов, без ярких узоров — они будут служить вам дольше (с точки зрения моды).
- Тщательно подобранный аромат может стать вашей отличительной чертой. Это первое, что чувствуют люди, когда вы входите в комнату и последнее, что исчезает, когда вы уходите.
- Выглядеть сексуально — вопрос уверенности в себе. Это состояние ума в той же мере, что и состояние тела.
- Элегантность — ключ к образу, не подверженному времени, к тому, что никогда не выйдет из моды, с чем никогда не выйдете из моды вы.
- Это проблема современного мира: никто не хочет рисковать, рисковать быть самим собой.
- Говорят, что я выгляжу на 20 лет моложе своего возраста; спрашивают, в чем мой секрет. Отчасти — это наследственность. Моя мать умерла в 90 лет, а выглядела в то время на 65. Надеюсь, со мной будет так же. Но дело и в самодисциплине: не ложитесь слишком поздно, не пейте слишком много, не курите. А также понимайте себя и правильно обращайтесь с собственным внутренним «я».
- Как пел Мик Джаггер, «You can’t always get what you want» («Не всегда получаешь то, что хочешь»). Да, я хотел бы быть высокого роста и иметь внушительный нос. Примите то, что вам отпущено, и не сдавайтесь. Не растрачивайте жизнь, пытаясь менять то, что невозможно изменить, не задерживайтесь на этом.