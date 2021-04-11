15 высказываний Армани, которые позволят не думать о моде

Джорджио Армани много лет работал ассистентом у известных модельеров, а в 1974 году впервые представил собственную коллекцию.

Модельер признавался, что когда экспериментировал с кроем, это шло вразрез с общепринятыми идеями и методами. «Я просто хотел создать одежду, которая бы выглядела элегантно и, в то же время, была комфортной. В конце концов, мои идеи вошли в моду», — говорил он. К концу XX века компания Giorgio Armani S.p.A. стала одной из самых известных в индустрии моды.

Мы собрали 15 ярких цитат Джорджио Армани, которые помогут вам думать о моде гораздо шире: