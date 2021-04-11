Не выходите на пенсию: совет японского доктора, прожившего 105 лет

Доктор Сигэаки Хинохара, японский врач и эксперт по долголетию, умерший в 2017-м году в возрасте 105 лет, считал, что нужно уходить на заслуженный отдых как можно позже. «Не выходите на пенсию», — сказал он в одном из своих интервью. Он считал, что если уж вам и нужно на покой, то делать это стоит куда позже 65 лет.

Ну а что до того, как сохранять достаточно энергии для работы по мере того, как вы становитесь старше, ключ к этому не столько в том, чтобы правильно питаться или достаточно спать. «Энергию нам дарует хорошее настроение и ощущение благополучия», — считал доктор Хинохара. В интервью Japan Times он поделился своим опытом, как сохранять бодрость и хорошее самочувствие в зрелом возрасте (перевод «Зожник»). На момент этого разговора доктору было 97 лет.

1. Энергия приходит от хорошего самочувствия, а не от еды или сна. Помните, как детьми вы веселились и играли, иногда забывая про голод и сон? Я верю, что такое же отношение к жизни можно и нужно сохранить и во взрослой жизни: не следует напрягать себя излишним количеством строгих правил, типа обеда по расписанию или отхода ко сну, когда запланировано, а не когда хочется.