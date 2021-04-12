Александра Лоренц: Кому нужно скрывать факт глобальной катастрофы?

Тому что глобальная катастрофа произошла имеется тысячи доказательств, и они лежат на поверхности, перед нашими глазами. Удивительней другое — почему мы их не замечаем?

Вот, к примеру, недавно наткнулась на картинку в сети

Это в подземелье под Парижем, как объясняется, здесь захоронены останки почти 6 млн. человек. Современное население Парижа около 2 234 тыс. чел. Утверждается, что это погибшие в результате эпидемии бубонной чумы. По костям видно даже на фото, что они примерно в одинаковой стадии сохранности, то есть захоронены одновременно. Но откуда такое количество?! Ведь вспышка длилась с 1346 по 1352 г. Каково же было население Парижа, если только умерших оказалось такое громадное количество?

Относительно дат — это отдельный и большой вопрос, так что пока эту тему поднимать не будем.

Также пока не будем поднимать и другой хитрый вопрос — существует множество подземных церквей, в которых все изготовлено из черепов и костей. Кому нужно такое глумление над останками людей и зачем?

Интересная программа Гугл-Земля, она предоставляет нам возможность вести исследования не вставая с дивана. Вот, к примеру, дельта Днепра:

Видите какой большой объем нанесенных рекой осадков? Площадь треугольника дельты намыва примерно 5395,7 кв.км при перепаде глубин 1280 м.

А это дельта Ганга, одной из величайших рек мира:

Площадь трапеции дельты этой реки составляет 99067 кв. км., но при перепаде глубин в среднем 511 м.

Несложно подсчитать и объемы наносов:

Днепр — 6906,5 куб.км

Ганг — 50623 куб.км

Они отличаются почти в 10 раз, но если обратиться к объемам ежегодного стока этих рек и объемам сброса ими твердых осадков, то разница еще более колоссальная. Делим намытую массу в дельтах на объемы сброса твердых осадков и получаем:

Днепр — 6906,5/0,000318818= 21 млрд 662 тыс 829 лет

Ганг — 50623/122=414 лет.

Каково?

Становится понятно почему долина Днепра даже в районе г.Могилева в Белорусси имеет ширину более 20 км, где сама речка-то едва видна под мостом. Это гигантская волна хлынула из Балтийского моря и, пройдя через Среднерусскую возвышенность, по низинам и руслам рек, смыла в Черное море все растения, животных, леса и почвы.

Извините, я нарисовала примерно.

Получаем ответы на многие вопросы, которые никто не замечает.

Почему слой почвы в Нечерноземной зоне России всего 10-15 см?

Ее просто смыло волной.

Почему в черноземной зоне мощность слоев почвы до 1, 5 м? Откуда такое количество торфа в Белорусси, на Брянщине?

Их намыло волной там, по берегам и там, где она остановилась в низинах.

Откуда в Черном море такое количество сероводорода?

От разложения громадного количества биомассы, смытой волной в акваторию бывшего озера. Оно и черным стало потому, что было долгое время действительно черным от почвы и гнили.

Что такое Змиевы валы и главное зачем они?

Это защитные сооружения, воздвигнутые нашими предками. Похоже либо они знали о грядущей катастрофе, а скорее эти волны были неоднократными.

Теперь становится понятным почему на территории России нет такого количества архитектурных памятников старины, как в Европе. Куда девалась Великая Тартария. Почему русский народ, имеющий древнюю историю, что подтверждается могучим языком и необыкновенными творческими способностями, оказался в деревянных избах, без дорог, без городов, без «инфраструктуры».

Все смыло гигантской волной. Наступило глобальное похолодание. Оно и вызвало переселение народов. А Россия понесла самые большие потери, практически была уничтожена. Наши предки выжили ценой гигантских усилий. Сибирь деградировала и обезлюдела полностью. Наши ближайшие арийские родственники готы шли оттуда через непролазные дебри буреломов и болот, пустынь и гор, из Восточной Сибири вплоть до территории современной Германии. Они даже в Крыму не задержались. Ведь и здесь вся степная часть полуострова представляла собой намыв селя из смеси глины и щебня. Без какой либо растительности. От удара этой массы и повернулись почти вертикально пласты Крымских гор. Вздыбились. А три гряды этих гор говорят нам о том, что такие катастрофы повторяются регулярно.

Перейдем к более горячим вопросам.

Когда это произошло?

Судя по обнаруженным срубам в сооружениях Змиевых валов — совсем недавно 300-400 лет назад. Бревна просто не сохранились бы в земле больше. Не верьте обманам «ученых». А теперь посмотрим, что осталось от Елизаветинской крепости, построенной на одном из островов Океании в 1817 г., то есть почти через 200 лет:

Мусор и тропинки.

И срубы, кстати, очень быстро разрушились в наше время. И кости разлагаются в течение 30-50 лет. Про радиоуглеродный анализ не говорите. Даже сам его автор ограничивал пределы его измерений не более 2000 лет и точность плюс-минус 400 лет. И это при всем том, что предполагается стабильность фона атмосферы, что весьма сомнительно. Также не выдерживает никакой критики и метод определения сроков по толщине льда на ледниках Антарктиды и Гренландии. Просто ученые увидели, что лед имеет слои, подобные годовым кольцам у деревьев. Ну и приняли, что каждый слой равняется году. Отсюда и миллионы лет! А кто назвал Гренландию зеленой страной? Викинги. Когда? Миллионы лет назад?

Многие факты говоря мягко «не офишируются» официальной наукой. Как и тот случай, когда американцами в Гренландии (http://origins.org.ua/page.php?id_story=652) был брошен самолет по причине аварии. Случилось это накануне войны. После войны, как только предоставилась возможность, военные вернулись за своей собственностью. И что же? Самолет нашли на глубине 75 метров! Пробивали скважину и доставали его оттуда частями. Вот вам и сантиметр в год!

Так что о датах пока говорить не будем. А перейдем к главному вопросу, с чего все и начинали:

Кому нужно скрывать факт глобальной катастрофы?

И главное — зачем?

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