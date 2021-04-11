Давать ребенку право выбора – большая ошибка: мнение детского психолога

Ребенку нужно давать как можно больше свободы и возможностей делать выбор – довольно популярная современная мантра детских психологов. Якобы это делает малыша более решительным, ответственным и самостоятельным. Но у этой медали есть и другая сторона…

Девочка из хорошей семьи, увы, последнее время выказывает стремительное ухудшение поведения. Кроме того, мама с папой заметили, что у малышки стали прогрессировать систематические помаргивания глазками и периодические ночные недержания. Хотя раньше проблемы мокрых штанишек» целый год за ней не замечалось. Родители затаскали дочку по специалистам: неврологам, остеопатам. Результата – нуль.

Мама с папой люди разумные. Во время встречи с психологом рассказывают о том, что стараются не давить на доченьку, в конфликтной ситуации предпочитают с ней договориться. Но истерики случаются с завидным постоянством: «Уходи отсюда! Нет, иди сюда! Хочу сама! Помоги мне сейчас же!». Никакой последовательности и логики, одни неконтролируемые эмоции.

«Обычно вечером она смотрит мультфильмы. Перед тем как включить компьютер, мы с ней договариваемся о том, что посмотреть можно только два мультика, а потом спать, потому что много мультиков смотреть вредно. Согласна? Мила соглашается, но когда заканчивается второй мультфильм и мы начинаем «отрывать ее от экрана», начинается форменная истерика. И тут не помогает ничего, ни уговоры, ни переключение внимания, ни методика «глаза в глаза».

Коля. 9 лет

У третьеклассника Коли не заладилось с учебой с самого первого дня обучения. Поэтому мама к концу его третьего класса просто на грани нервного срыва, а все от того, что усадить его за домашку – настоящая проблема. За спиной куча перепробованных методик по формированию мотива у ребенка: и составление расписания занятий на стене около стола, и договоры, и будильник на нужное время. Результатов нет. Ежедневно в квартире мальчика проигрывается один и тот же сценарий: «Ты помнишь, как мы с тобой договорились? Ровно в 4 часа ты должен сидеть за письменным столом и делать уроки». Он соглашается. Но когда наступает время «грызть гранит науки», у мальчика находится куча причин, чтобы не заниматься домашкой: то пить, то есть, то игрушки забыл собрать. Мама от безысходности сыплет банальностями про «учиться – всегда пригодится» и про личную ответственность за учебу. Окончание вечера всегда одно и то же: мальчик рыдает за столом, мама пытается снять стресс ведром валерьянки. Оба тихо ненавидят друг друга и обстоятельства.

Никита. 14 лет

Мама не отрицает, у мальчика компьютерная зависимость, как и у большинства его одногодок сегодня. На кардинальные меры мама не решается: отнять или разбить телефон – это уж слишком. Поэтому предпочитает договариваться с парнем: все должно быть в меру. Сделай уроки, а потом можешь полтора часик и поиграть. Никто тебе не запрещает и пообщаться в соцсетях с полчаса перед сном. Недавно встала ночью в туалет, а у него полным ходом просмотр видео в спальне. Оказывается, это система. «А я все думаю, почему он утром встать в школу не может и на первом уроке спит. Я ему говорю: «Мы же договорились, как взрослые люди. Как же можно так безответственно поступать?». А он, словно волчонок огрызается и обижается».

Ну, как? Помогают договоренности?

Что общего в этих трех ситуациях? Слово: «Договоримся» и ложь со стороны родителей. Ведь мамы и папы всегда врут, когда говорят о договоренности.

Разве может трехлетняя Мила что-то решать сама? Это иллюзия: «Давай мы вместе… Согласна?» Это вовсе не Мила решила, что двух мультфильмов будет достаточно, а ее папа. На самом деле, малышка вообще решить сама ничего не может. Но подается это родителями так, будто это совместная ответственность: дочки и папы. Ребенок чувствует эту нестыковку в философии родителей. Отсюда протест против несправедливо возложенной на нее ответственности и невротические проявления во всей красе.

Коля тоже ощущает, что его обманывают, когда говорят: «Давай договоримся!». Мама может либо предоставить ему полную свободу и возможность нести ответственность за свое бездействие с уроками, либо усилить контроль, но тогда учеба – это ее ответственность. Выбор за мамой, но ребенок должен знать, в какой именно «сценарий» он попал, и подстраиваться, в соответствии с ситуацией.

Никита в тех же «жерновах» педагогики под гнетом: «Договоримся». Родители под этим лозунгом просто озвучили свои желания, касаемо его взаимодействия с виртуальным миром. А вот ответственность за выполнение этого своего желания они торжественно возложили на сына. Кстати, и претензии за нарушение «не подписанного договора» они тоже предъявляют ему. В итоге из-за таких вот нестыковок мальчик чувствует в себе хроническую обиду на родителей.

Как же быть?

Как только мамы и папы героев нашего рассказа по совету психолога перестали играть в демократию и включили «родителей», ситуация наладилась.

Мила после введения в обиход родителей фразы: «Сейчас будет вот что…», начала слышать свой «биологический будильник», а нервный тик через месяц исчез.

Мама Коли решила не вмешиваться в процесс уроков и дать сыну возможность «пожинать плоды» своего бездействия. Кстати, мальчик через несколько месяцев осознал свою личную ответственность за уроки. Не сказать, что учиться он стал лучше, но делал домашку самостоятельно и без нареканий.

Мамам Никиты ситуацию на самотек не пустила, но стала в 10 вечера отбирать телефон у сына и возвращать его только утром. Он ворчит, но «правила игры» принимает. Зато прекрасно высыпается.

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