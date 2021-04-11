В простых словах — глубокий смысл: рецепт счастья от Ричарда Гира

Слова, которые мы произносим, способны творить чудеса. Главное — смысл, настроение, которое вы в них вкладываете…

Есть одно мощное упражнение, довольно простое, которое я начал применять много-много лет назад.

Кого бы я ни встречал на своем пути, будь то человек или насекомое, первая мысль, которую я допускаю по отношению к этому существу: «я желаю тебе счастья!» Но главное, чтобы эта мысль, действительно, была самой первой: «я желаю тебе счастья!».

Она полностью меняет дальше то, что происходит между вами и этим человеком.

Говорю это, исходя из личного опыта.

Иногда бывает крайне сложно, когда встречаешься с врагом, когда оказываешься лицом к лицу с неожиданной жесткой ситуацией…

И мне очень помогают медитации, которые приучили не допускать негативных эмоций.

Ты получаешь возможность создать вокруг себя пространство… Ты видишь, как в нем всплывает эта негативная эмоция, и до того, как она возьмет над тобою «верх», ты успеваешь ее преобразовать… Ты видишь все, как есть: вот проявляется неведение; гнев — не что иное, как неведение с моей стороны, с их стороны.

Преобразуйте его, отпустите, превратите в ЛЮБОВЬ.

«Я желаю тебе счастья!»

Попробуйте и увидите, как сильно изменится все в вашей жизни.

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