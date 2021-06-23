Странные находки на дне высушенного Ниагарского водопада

В 1969 году один из трех водопадов реки Ниагара, расположенных в приграничной зоне между США и Канадой, был полностью высушен американскими специалистами во время проведения инженерных работ.

Однако в процессе работ, специалисты, участвующие в геологических исследованиях, обнаружили тела мужчины и женщины. Канадское информационное издание «The Vancouver Sun» освещало эти события.

Издание уточняет, что разложившееся тело женщины было обнаружено при поиске полицией тела мужчины, который был замечен несколькими днями ранее, прыгающим на дно водопада.