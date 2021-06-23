Новая Зеландия готовится к катастрофическому разрыву Альпийского разлома

Геологи сообщают о растущем напряжении вдоль Альпийского разлома, одного из самых активных линий разлома в мире, проходящей через Новую Зеландию.

Согласно последним данным, в Новой Зеландии в ближайшее время произойти мощное землетрясение, которое станет одним из самых больших в современной истории полинезийской страны.

Альпийский разлом образовался благодаря мощному землетрясению в Новой Зеландии.

Фото из открытых источников

В течение миллионов лет движущиеся австралийские и Тихоокеанские тектонические плиты упирались друг в друга, разрывали почву и образовывали этот горный хребет.

Альпийский разлом – это место столкновения двух тектонических плит, представляющее собой 850-километровый шов в земной коре, который проходит вдоль западных предгорий Альп.

Невероятное зрелище наблюдается по всему западному побережью. Возле Милфорд-Саунда разлом оставил «шрамы», разрезающие ландшафт.

На севере линия разлома выходит прямо на поверхность земли, и можно даже к нему прикоснуться (см. фото под заголовком). Более того, можно свободно перешагнуть с одной тектонической плиты на другую, почувствовав себя свидетелем этого колоссального по размерам явления.

Плиты перемещаются относительно друг друга на 3 сантиметра в год, что в масштабах геологического времени считается очень стремительным.

По мнению ученых, тектонические плиты в ближайшее время снова сдвинутся и тогда в Новой Зеландии произойдет очередное мощное землетрясение.

Источник