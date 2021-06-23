В Мексике два НЛО вылетели из жерла действующего вулкана Попокатепетль

О том, что под землей находятся базы пришельцев говорят многие уфологи. Некоторые НЛО попадают туда сквозь разветвленную сеть тоннелей, а некоторые способны проходить сквозь жерла действующих вулканов, благо кроме них туда никто не сунется, а у людей нет таких технологий, способных повторить подобный трюк.

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Известный уфолог Скотт Уоринг сообщил об очередном подобном инциденте, во время которого в Мексике камера наблюдения в прямом эфире зафиксировала вылет двух НЛО из жерла действующего вулкана Попокатепетль. Но и это еще не все, появляется третий НЛО, пролетающий над вулканом. Уоринг считает, что это не может быть самолетом, так как они не летают над активными вулканами.