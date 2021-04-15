Странные металлические предметы «падают с неба», создают панику среди жителей Карачи

Как сообщают в эти часы и минуты средства массовой информации Пакистана, в районе Шер Ша Виллидж (пригород Карачи) на город с неба упали какие-то металлические обломки, которые рассыпались на огромной площади и привели к повреждениям зданий:

Назир Шах 3 апреля 2021 последнее обновление 3 апреля 2021

Карачи: паника царила в районе Шер-шаха в Карачи после того, как с неба упали странные металлические предметы, сообщает ARY News в субботу.

Согласно подробностям, таинственный инцидент произошел в районе Шер-Шах города Карачи, где с неба упали несколько тяжелых предметов, вызвав сильную панику в этом районе.

Очевидцы рассказали, что тяжелые предметы упали в трех разных местах колонии Пак и в районе полигона, после чего тяжелые железные предметы погрузились в землю, а инцидент повредил могилу на кладбище Майо Шах и крыши трех домов.

Согласно источникам, на анализ были отправлены тяжелые железные предметы. После анализа железных осколков ситуация прояснится.

Шо Шер Шах Мухаммад Рафике сказал, что полиция расследует это дело и сказал, что по первоначальным данным металлические предметы являются взорванным котлом.

Местные источники называют упавшие объекты термином “тяжелые железные фрагменты” и выглядят они как-то так:

Повреждены три, как минимум, здания в городе и какие-то усыпальницы на местном древнем кладбище Майо Шах. Люди, естественно, очень напуганы и сначала подумали про ракетный удар из Индии. Однако, как видно из этих кадров и фото, на ракету или спутник оно не не похоже.

На данный момент официальная версия – взрыв парового котла на заводе в городе Харунабад, до которого где-то 800 километров по прямой:

Как-то комментировать официальную версию нам сложно и одно только можем сказать: хорошие в Пакистане делают паровые котлы, не надо и атомной бомбы. Если один такой котел сбросить на Дели, то наступит мир во всем мире на веки веков.

Однако, если посмотреть на вещи серьезно, то объект определенно не ракета, не спутник, и, тем более – не паровой котел. Если не рассматривать возможную версию экспериментов господина Рогозина с (не имеющими аналогов) батутами, то речь может идти о катастрофе какого-то дисковидного пепелаца – судя по обломкам первоначальный объект был определено круглый.

В мае 2020-го года нечто подобное произошло в Бразилии, где неподалеку от городка упал НЛО. Местность перекрыли военные, у всех местных жителей отобрали телефоны, в сеть выложили фото какой-то блестящей миски, нарисовали в “тарелочку” на картах Google, в телевизоры отправили шизофреников – вообщем, сработали грамотно и тему замяли.

Пакистан – страна как бы “дикая”, за прививки волонтеров там время от времени закидывают камнями, а больнички разламывают на кирпичи, поэтому “цивилизацией” всё не охвачено и могут быть какие-то утечки. Хотя, конечно, в конечном итоге тему замнут скорее всего. Но не это главное.

Главное, что в исламской эсхатологии перед Концом Света накануне Рамадана с неба должно что-то упасть и об этом будет говорить весь мир, так что следим за развитием событий.

Источник — thebigtheone.com .