7 способов зарядиться оптимизмом

Иногда кажется, что мир разделился на два лагеря. Одни предаются пессимизму и унынию, другие исповедуют «токсичную позитивность» и призывают видеть во всем хорошее, «радоваться каждому дню», что бы ни происходило.

Клинический психолог Карен Ниммо уверена: вредны оба подхода. «Слепой оптимизм» мешает нам воспринимать реальность такой, какая она есть, и не дает нам соприкасаться с собственными болезненными чувствами, а ведь проживать их важно для психического здоровья.

Другое дело — «реалистичный оптимизм»: благодаря такому взгляду на жизнь мы продолжаем справляться с повседневными трудностями и строить планы на будущее, веря, что завтра будет лучше, чем сегодня. Как писал Омар Хайям, «в одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зеленой вязь, весну и небо голубое».

Но как «подпитать» свой оптимизм? Вот что советует психолог.

1. МЕНЬШЕ ДУМАЙТЕ, БОЛЬШЕ ДЕЙСТВУЙТЕ

Большинство из нас слишком много думает — даже те, кто в целом не склонен к философствованиям. О том, что происходит вокруг прямо сейчас. О том, что ждет нас в будущем. Иногда эта привычка играет с нами злую шутку, заставляя топтаться на месте.

Выход — действовать, делать хотя бы маленькие шаги, «включать» не только голову, но и тело тоже. При этом важно помнить, что стабильные, размеренные действия лучше, чем суета и попытки нагрузить себя максимумом дел. А привычки полезнее для психики, чем круглосуточная спонтанность. Черепаха побеждает кролика — так было и так, кажется, будет всегда.

2. ПРОВЕДИТЕ ХОТЯ БЫ ОДИН ДЕНЬ БЕЗ ЖАЛОБ

Бросьте себе вызов и попробуйте хотя бы сутки не жаловаться — ни на партнера, ни на детей, ни на коллег или начальника, ни на работу, ни на экономическую ситуацию в стране, ни на политиков, ни на судьбу и обстоятельства, ни на себя самого. Жалуясь, мы продолжаем плодить негатив, а его и без того слишком много в этом мире. Речь не о том, чтобы запретить себе чувствовать, просто прекратите жаловаться вслух. Хотя бы на день.

3. ПОПРОБУЙТЕ ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ ДРУГОМУ

Только не говорите ему или ей «все наладится», «держись» или «попробуй посмотреть на это иначе». Лучше сделайте что-нибудь хорошее. Или позвоните. Или отправьте забавную картинку. Покажите, что просто думаете о человеке.

4. ПОМЕНЯЙТЕ «НЕ МОГУ» НА «КАК»

Вместо того чтобы отказываться что-то сделать, спросите себя, как это можно выполнить. Попытка разрешить проблему, особенно увенчавшаяся успехом (но не только), заставляет нас почувствовать себя лучше.

5. В КОНЦЕ ДНЯ ЗАПИШИТЕ ХОТЯ БЫ ОДНУ ХОРОШУЮ МЫСЛЬ, СОБЫТИЕ ИЛИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Скорее всего, вы не раз слышали о том, как полезно вести дневник благодарности, а может, даже начинали записи, но потом забрасывали. Попробуйте вот что: в конце дня записывайте одно — всего одно — хорошее событие, которое с вами приключилось или свидетелем которого вы стали. Или любопытную мысль, которую вы услышали. Перечитывая эти записи, вы наверняка потом улыбнетесь, и не раз.

6. СТАРАЙТЕСЬ НАХОДИТЬ В ЛЮДЯХ ХОРОШЕЕ

Да, даже в тех, кто вас бесит. Вернее, в них особенно. Прежде чем задаваться вопросом, почему они с вами так поступили, попробуйте найти в них хоть что-то положительное. Поверьте — если постараться, оно почти всегда находится. Но если уж совсем не выходит, попробуйте оглядеться по сторонам и найти что-то хорошее вокруг.

7. СТАРАЙТЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ В «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Жизнь — это то, что происходит с нами прямо сейчас. Так что задайте себе вопрос: то, чем я сейчас занят, действительно стоит того, чтобы тратить на это мои драгоценные время и энергию? Это лучшее, чем я могу заниматься? Если ответ «нет», вы знаете, что делать.

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