Польский ясновидящий предупреждает: скоро надо будет прятаться в бункера.

9 апреля 2021-го года любимый ясновидящий поляков господин Кшиштоф Яцковский вышел в эфир с новым роликом, одно название которого звучит пугающе: состояние готовности. И далее, как и следовало из названия, парапсихолог в общих чертах объяснил, к чему следует приготовится, в конце эфира если не призвав прямо “отбыть в бункера”, но намекнув на скорую необходимость таких мероприятий.

Главный вопрос, которым терзали Кшиштофа зрители, был вопрос Конца Света – то есть когда он наступит и как? Будучи сенситивом, а не эсхатологом, Кшиштоф так чтобы прямо, то про Конец Света не говорил, но напомнил свой прогноз от лета 2019-го года, то есть что 2019-й будет последним нормальным годом и что следующие 3.5 лет начинается какая-то глобальная свистопляска, в ходе которой каждый следующий год будет хуже и страшнее, чем предыдущий.

И так оно, собственно, и происходит: если весной 2020-го все СМИ только и говорили, что про корону, то сейчас все СМИ говорят о перспективе Третьей мировой войны. И это только начался второй год из промежутка в три с половиной! Поэтому можно думать, что сейчас мы живем только в первой четверти последней седьмины и основные приключения у мира еще впереди.

О предстоящем глобальном конфликте Кшиштоф говорит так (59:40):

…У меня сложилось впечатление, что существует некий глобальный план, когда-то принятый всеми странами НАТО, но сейчас Великобритания и некоторые страны ЕС уже отказываются в нем участвовать, но Франция, Германия и США настаивают. Как ни парадоксально, но у меня такое впечатление, что во всей этой ситуации очень многое зависит от Польши. Если Польша изменит свою позицию, то многое может не произойти, однако Польша не откажется от прошлых обязательств….

Больше на предмет этого глобального плана Кшиштоф не говорит ничего, но уточняет, что “Польша находится в состоянии готовности” и рисует карту Польши, где заштрихованные области показывают районы, напрямую задействованные в реализации упомянутого плана.

О намечающемся мировом конфликте Кшиштоф говорит, что он начнется как бы в двух местах, одновременно, но на самом деле оба этих эпизода станут частью единого сценария. Конфликт скорее всего будет инициирован на море, где какие-то самолеты атакуют “что-то плавающее”.

То есть можно думать, что либо это будет корабль, либо нефтяная платформа. Место парапсихолог не называет, только высказывая предположение, что море может быть Черное, но при этом ни самолеты, ни корабль никак не будут связаны с событиями вокруг Украины. И когда это произойдет Кшиштоф рекомендует “обезопасить себя и запастись”.

Дату начала глобальной мясорубки парапсихолог не озвучил, то есть либо он её не знает, либо не хочет раскрывать страшную военную тайну. Однако, возможно, об этой дате кое-что говорили мистики и сенситивы более ранних лет (подробнее мы об этом рассказывали в материале До августа ГЛОБАЛЬНОЙ войны не будет:

В материале по ссылке выше мы уже рассказывали, что немецкий пророк Теодор Бейкирх опубликовал в 1849 году книгу под названием «Prophetenstimmen mit Erklärungen», что в приблизительном переводе звучит «Голоса Пророка с объяснениями». В рунете с сайта на сайт кочует следующая версия перевода фрагмента, повествующем о времени начала ww3:

«Месяц май будет всерьез готовиться к войне, но до войны еще не дойдет. Июнь тоже будет приглашать к войне, но до нее тоже не дойдет. Июль будет таким серьезным и грозным, что многие простятся со своими женами и детьми. В августе во всех уголках земли будут говорить о войне. Сентябрь и октябрь принесут большое кровопролитие. В ноябре произойдут удивительные ве­щи».

The End Times Forecaster приводит английский текст этого пророчества:

«Июньский месяц принесет начало проблем, но это еще не будет настоящая война». ……

«В июле начнется общая мобилизация».… ..

«В августе все вовлеченные люди начнут ощущать эффект».….

«В сентябре будет самая большая бойня, которую когда-либо переживало человечество»… ..

«Между октябрем и декабрем будут чудеса».

Существует много и других указаний на то, что Третья мировая начнется в конце лета, единственное что было всегда непонятно – лета какого года? Однако, видя концентрацию разного рода сил и средств вокруг Украины, видя, что все вокруг только и говорят, что о возможной большой войне, можно думать, что Теодор Бейкирх предупреждал как раз об этом времени, то есть бахнет где-то в августе.

Алипия Голосеевская: «Война начнётся на апостолов Петра и Павла. Это случится, когда вынесут труп…. Будете лежать: там рука, там нога…. Это будет не война, а казнь народов за их гнилое состояние. Мёртвые тела будут лежать горами, никто не возьмётся их хоронить. Горы и холмы распадутся, сравняются с землёю. Люди будут перебегать с места на место. Будет много бескровных мучеников, которые будут страдать за веру православную».

Кроме того, хотим напомнить нашим читателям картинку The Ecоnomist с прогнозом как бы на 2019-й год:

Мертвецы в истлевших одеждах и направляющиеся куда-то на Запад как-то до боли напоминают воинство, собранное на границах Украины ибо 80% сил и средств явно привезли из какого-то музея. Возможно, скоро мы даже узрим ролики с танками Т-34, чтобы в NATO окончательно от страха рехнулись.

Как говорил много раз Кшиштоф – какой-то грандиозный глобальный план, включающий военные эпизоды существует как раз где-то с 2019-го года и в нём должен был фигурировать Дональд Трамп, который тоже отражен в обложке The Ecоnomist 2019. Трамп участвовать в плане не захотел, поэтому его роль теперь сыграет другой президент. Остальные участники, похоже, оказались не против, так что сейчас, возможно, глобалисты будут реализовывать именно сценарий обложки 2019-го года и нам остается только следить за развитием событий.

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