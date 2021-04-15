Один простой вопрос, чтобы перестать бояться и начать действовать

Страх неудачи, отвержения, падения. Боязнь что-то начинать, меняться, все потерять. Тревожность, бесконечные «а вдруг» и «а что, если»… Возможно, вам это знакомо. Возможно, вы тоже откладываете реализацию планов, задумок и самых заветных желаний на потом — потому, что сейчас слишком страшно действовать. В этом случае попробуйте задать себе один очень простой вопрос.
«А ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ(А), ЕСЛИ БЫ НЕ БОЯЛСЯ (БОЯЛАСЬ)?»
Мало кто из нас пытается поразмышлять на эту тему. А ведь ответ на этот вопрос способен полностью изменить угол зрения, перспективу, и, как ни странно, придать нам сил. Сил, которые позволят не бежать от своего страха, развернуться к нему лицом и сделать шаг вперед.
Да, эволюционно страх играл очень важную роль в нашей жизни — без этого чувства мы бы просто не выжили. Проблема в том, что сегодня нам уже не угрожают ни саблезубые кошки, ни растения-хищники, а мы по-прежнему продолжаем бояться. Просто потому, что в масштабах истории человечества прошло слишком мало времени, чтобы психика изменилась.
За нынешними страхами кроется боль, причиненная в прошлом, травматичный опыт, от которого мы пока не смогли оправиться. И жизнь становится похожей на прогулку по минному полю: мы внимательно выбираем, куда поставить ногу, долго думаем, прежде чем сделать следующий шаг. Страх сковывает, лишает свободы действий.
ВОПРЕКИ СТРАХУ
Страхи есть у всех. Вопрос, как именно вы обращаетесь со своими: подчиняетесь им или даете отпор, действуете вопреки.
Возможно, вы боитесь пригласить симпатичного вам человека на свидание — а вдруг вам откажут? Может быть, вам категорически не нравится нынешняя работа, но вы не решаетесь что-то менять — а вдруг вас уволят с нового места или компания обанкротится? Или вы не можете начинать разговор с партнером на сложную тему — мало ли, чем все это обернется. Или не даете волю чувствам, например, тревоге — а вдруг она захватит вас с головой, и вы уже не выберетесь из этого водоворота?
И вы предпочитаете страдать, но так ничего и не менять. Природу этих страхов можно понять. Но на другой чаше весов — возможности и перспективы, которых вы себя лишаете. Возможность стать счастливее и свободнее.
Решившись на неудобный разговор, вы, возможно, спасете отношения или получите повышение по работе. Научившись выдерживать свои чувства вместо того, чтобы бежать от них, сможете снизить интенсивность боли, и постепенно она сойдет на нет. Сделав шаг вперед, вопреки страху неудачи, вы попадете туда, куда и не мечтали.
Так что спросите себя: «А что бы я сделал, если б не боялся?» И шагните вперед.