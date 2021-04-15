Один простой вопрос, чтобы перестать бояться и начать действовать

Страх неудачи, отвержения, падения. Боязнь что-то начинать, меняться, все потерять. Тревожность, бесконечные «а вдруг» и «а что, если»… Возможно, вам это знакомо. Возможно, вы тоже откладываете реализацию планов, задумок и самых заветных желаний на потом — потому, что сейчас слишком страшно действовать. В этом случае попробуйте задать себе один очень простой вопрос.

«А ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ(А), ЕСЛИ БЫ НЕ БОЯЛСЯ (БОЯЛАСЬ)?»

Мало кто из нас пытается поразмышлять на эту тему. А ведь ответ на этот вопрос способен полностью изменить угол зрения, перспективу, и, как ни странно, придать нам сил. Сил, которые позволят не бежать от своего страха, развернуться к нему лицом и сделать шаг вперед.

Да, эволюционно страх играл очень важную роль в нашей жизни — без этого чувства мы бы просто не выжили. Проблема в том, что сегодня нам уже не угрожают ни саблезубые кошки, ни растения-хищники, а мы по-прежнему продолжаем бояться. Просто потому, что в масштабах истории человечества прошло слишком мало времени, чтобы психика изменилась.