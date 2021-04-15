Новые глюки Матрицы или разрушение границы между мирами?

Как сообщает Strange Sounds со ссылкой на социальные сети Нидерландов, на одном из каналов там был случайно сделан снимок, запечатлевший нечто, похожее на корабль-призрак:

Как и всегда бывает в таких случаях, мнения диванных экспертов разделись. Одни уверены, что все это такая случайность, другие пишут, что это или глюк Матрицы, или стираются грани между мирами. Кто прав?

Мы, конечно, не берем на себя роль истины в последней инстанции, но в конце марта 2021-го года очень много газет Австралии поведали следующую историю:

Напуганная бабушка умоляет о помощи после того, как поймала «демона», стоящего над кроватью ее внука – всего через несколько дней после того, как малыш плакал, призывая некое невидимое существо уйти и оставить его в покое.

Тори Маккензи установила камеру, активируемую движением, в доме своего сына после жалоб, что её двухлетняя дочь Эмбер Маккензи разговаривала посреди ночи с чем-то невидимым.

41-летняя женщина проверила приложение своей камеры четыре дня спустя и обнаружила леденящее кровь изображение фигуры, стоящей в нескольких дюймах от спящего малыша и его семимесячного брата Майкла Маккензи. У существа были рога на голове и длинные когти.

Тогда испуганная женщина попыталась избавиться от непрошеного гостя возжиганием благовоний и изгоняющих духов масел. Но от этого ситуация только ухудшилась: двери стали открываться сами по себе, сами по себе стали включаться и выключаться электрические приборы.

Как можно увидеть по ссылке на источник – это все пишет не сайт про привидения, а вполне себе респектабельное СМИ. То есть случай реально аномальный. И таких аномалий в мире происходит довольно много в последнее время. Так, пару лет назад вся пресса Индии обсуждала вот этот ролик:

По теме отписалось много прославленных экспертов, но доказать фейк они так и не смогли.

Не менее интересные вещи происходят и в других частях света. Например в США летом 2019-го года любители баскетбола были были шокированы исчезновением с площадки мяча. Он аннигилировал, причем, что особенно интересно – игроки этого даже не заметили:

Единственное более или менее внятное объяснение чуда предполагает, что кто-то нашел джинна, выпустил его из кувшина и повел смотреть баскетбол:

Если это все действительно так, то чудес, очевидно, скоро будет намного больше.

Как предупреждал всех на форуме наш читатель Jash еще недели назад и как некоторые конспиролухи узрели только сейчас – 3 апреля 2021-го года египтяне провели ритуал, перед которым меркнет даже открытие Готардского тоннеля:

Не знаем, конечно, чему конкретно были посвящены все эти эпические камлания, но, думаем, что если это то, что мы думаем, то разного рода демонов скоро будет вокруг довольно много, может быть даже их будут показывать по телевизору, так что следим за развитием событий.

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