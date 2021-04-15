Управляйте сознанием с помощью тела: 10 лайфхаков

Язык тела принято считать неким вторичным инструментом, с помощью которого мы непроизвольно передаем окружающим свое внутреннее состояние. Оказывается, это работает и наоборот: позы, жесты и мимика тоже управляют эмоциями и мыслями.

1. Уверенность

Если расставить ноги и раскинуть руки, уверенность возрастает уже через минуту, обнаружила группа социальных психологов Колумбийского университета. Более того, в организме повышается уровень тестостерона, который связан с доминантным поведением. Поскольку в таком положении мы занимаем больше места, буквально расширяя зону своего влияния, мозг меняет настройки. Вместе с тем психологи признают, что «поза силы» не всегда позволяет достичь нужного эффекта. Как бы то ни было, попробовать стоит.

2. Сила воли

Волю можно тренировать с помощью физических усилий: например, напрягая мышцы. В 2011 году маркетологи Айрис Ханг и Апарна Лабру провели серию экспериментов. Участникам, которые напрягали мускулы, было легче перенести боль, отказаться от вкусного лакомства, проглотить горькое лекарство и выслушать тревожные новости. Так что если не хватает силы воли, возьмите это на заметку.

3. Концентрация

Долго бьетесь над проблемой, но что-то постоянно отвлекает? Попробуйте принять классическую позу Наполеона — скрестите руки на груди. Психологи Рон Фридман и Эндрю Эллиот убедились, что она помогает сосредоточиться. Нескольким добровольцам раздали набор сложных задач и замерили, сколько времени занимает решение. Когда их попросили скрестить руки на груди, они дали правильные ответы вдвое быстрее.

4. Сосредоточенность

Если предыдущий метод не сработал, просто лягте и расслабьтесь. Австралийские психологи Даррен Липницки и Дон Бирн провели эксперимент. Они дали испытуемым задачи, требующие творческого настроя, и предложили им прилечь. Ученые не ошиблись: лежа действительно удается быстрее поймать озарение.

5. Продуктивность

Раз уж вы легли, почему бы не поспать? Однако не забывайте, что это своего рода искусство. Задремлете надолго — одолеет сонная инерция, голова будет словно чугунная. Прикрыли глаза на минутку — вообще не отдохнули. Где же золотая середина? Чтобы высчитать оптимальную продолжительность дневного сна, специалисты сравнили промежутки в 5, 10, 20 и 30 минут. Как выяснилось, чтобы повысить умственную активность и работоспособность, достаточно десятиминутного сна. Но если проспать дольше, уровень энергии упадет. Польза от пятиминутного сна сокращается вдвое меньше, чем от десятиминутного, но все же это лучше, чем ничего.

6. Убедительность

Наблюдать, как люди взмахивают руками при разговоре, довольно увлекательно. Однако это не просто непроизвольное сопровождение беседы. Итальянским исследователям удалось доказать, что жесты придают большую убедительность словам. Причем эффективнее всего работают движения, наглядно подтверждающие сказанное. Например, указывать назад, упоминая о прошлом.

7. Хорошая память

Движения рук помогают не только убеждать окружающих, но и усваивать информацию. Так, дети, которых поощряли жестикулировать на уроках, запоминали большую часть нового материала. Образно говоря, мы в самом деле «думаем» руками, и это помогает учиться.

8. Жизнерадостность

Сама улыбка делает нас счастливее, причем неважно, насколько она искренняя. В 1988 году немецкий профессор социальной психологии Фриц Штрак провел необычный эксперимент. Участников попросили зажать ручку во рту так, чтобы уголки губ либо приподнимались, либо опускались вниз. А затем показали им серию комиксов. Тех, кто «улыбался», картинки рассмешили сильнее, чем тех, кто сохранял хмурое выражение лица. То есть даже деланная улыбка поневоле заставляет нас веселее смотреть на мир.

9. Сочувствие

Чтобы понять, что у человека на душе, попытайтесь «отзеркалить» его поведение. Прирожденные эмпаты автоматически перенимают манеру речи, позу, мимику и так далее. Если этому научиться, будет легче представить себя на чужом месте и проявить сочувствие. Вспомните, как талантливые актеры перевоплощаются в разных героев и проживают их эмоциональное состояние.

10. Понимание

Подражание помогает понять не только что люди чувствуют, но и как они думают. Эксперимент нейролингвиста Патти Аданк показал, что участникам было проще распознать незнакомый акцент, когда они пытались его имитировать. А копируя поведение другого, можно догадаться, что у него на уме.

ТЕЛЕСНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Большинство упомянутых исследований подтверждают теорию, что люди (как и все живые существа) наделены телесным мышлением, считает психолог Джереми Дин. Ведь разум — это не только вещество, скрытое в черепной коробке, а еще и физическая оболочка, которая передвигается в пространстве.

Наша жизнь становится все виртуальнее, мы проводим большую часть времени за экранами всевозможных устройств. А значит, стоит почаще вспоминать, что связь между мозгом и телом двусторонняя. Ведь человеческий интеллект — это больше, чем некая машина для обработки входящих данных: он нужен для обмена информацией между телом, сознанием и окружающим миром.

Источник