6 правил здоровой жизни, которым нужно перестать следовать

Вы бегаете каждое утро, принимаете поливитамины и не едете после 6 вечера? И при этом уверены, что делаете все для сохранения своего здоровья и красоты. Но этот вывод не столь однозначен. Есть популярные ЗОЖ-правила, которые мало того, что не приносят заявленной пользы, но и причиняют вред организму.

Есть лучше не по расписанию, а по желанию. Если в вечерние часы вы ни о чем другом кроме еды думать не можете, то такие ограничения принесут один только вред.

Ужинать после шести вечера можно и нужно. Суть в том, что именно. В этом вопросе важно руководствоваться правилами здорового питания: включение в рацион белка (мясо), клетчатки (свежие овощи), «медленных» углеводов (крупы, цельнозерновой хлеб) и жиров (это «правильные» жиры — омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты).

После 18:00 вам пойдет только на пользу, например, стейк со свежими овощами. Организм не получит калорий в избытке (большинство из них сразу же израсходуется на переваривание мяса и овощной клетчатки). Зато вы снабдите тело важными питательными элементами.

2. Есть часто малыми порциями

Это прямой путь набрать вес. При приеме пищи в кровь поступает инсулин, задача которого — дать клеткам усвоить глюкозу из пищи. Но если инсулин в крови повышен, это постоянно провоцирует чувство голода.

В итоге мы едим, вызываем выброс инсулина, но так как съедаем недостаточно, «лишний» инсулин поддерживает стабильное чувство голода. Это вынуждает чаще организовывать «перекусы» — 6-8 раз в день по 200-300 ккал каждый. Такое количество калорий мы не можем потратить в ходе дня. В результате – лишний вес.

3. Время от времени «садиться» на диету

Разных диет существует множество — фруктовая, кетогенная, палео — диета. Если «диета» подразумевает строгие пищевые ограничения — это вредно для организма. Ему необходимы белок, углеводы клетчатка и жиры.

Диета лишает организм определенных веществ, и подобное «похудение» предполагает потерю как жировой массы, так и мышечной. А от мускулатуры во многом зависит состояние здоровья.

4. Принимать поливитамины

Львиную долю витаминов, которые присутствуют в поливитаминных комплексах, можно в достаточном объеме получить из продуктов питания, а тех витаминов, которых, как правило, не хватает (А, Е, С, D, В12, железо), содержатся в подобных «комплексах» крайне мало. И они не могут восполнить имеющийся дефицит.

5. Бегать по утрам

Физические нагрузки необходимы. Но выбор вида активности должен опираться на индивидуальный подход.

Имеет значение маршрут пробежки. Если вы выбрали тропинку вдоль обочины автотрассы, то вдыхание авто выхлопов вряд ли оздоровит вас. И даже если вы бегаете в парке, важно представлять полную картину состоянии вашего здоровья.

Нельзя бегать, если в организме есть следующие дефициты: железа, витамина D, гормонов щитовидки, половых гормонов. Указанные дефициты грозят развитием саркопении (утрате мышечной массы).

6. Применять солнцезащитные средства («Против старения кожи»)

Принято считать, что кожу важно защищать от солнечного излучения, которое ускоряет старение. Это не так.

Кожа — источник выработки вит-на D в организме, а синтезируется вит-н D под воздействием солнечного излучения. Нанося «пленку» из солнцезащитного крема, мы препятствуем синтезу вит-на D. А его нехватка вызывает рахит, остеопороз, репродуктивные сбои, депрессии.

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