СТИВЕН ХОКИНГ: ЖАДНОСТЬ И ГЛУПОСТЬ — ВОТ ЧТО ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАСЕ

Человечество всегда было обременено недостатками, но с течением времени новые поколения становятся все более и более эгоистичными. Часто можно услышать мнение, что наша склонность к эгоизму является врожденной. И если это действительно так, нам нужно прилагать все усилия, чтобы контролировать свое Эго. Ведь если этого не делать, мощная разрушительная сила, сидящая внутри нас, может стать нашим большим врагом!

Чтобы подтолкнуть лидеров стран к действиям и противостоять угрозе изменения климата, пока у нас еще есть время, многие ученые ведут активную деятельность по привлечению внимания к имеющимся проблемам и работают над разработкой возможных решений.

Стивен Хокинг (1942 — 2018) был одним из самых известных из них.

Этот ученый из Оксфорда и Кембриджа был одним из величайших умов современности, который произвел настоящую революцию в науке, особенно в физике. Его теории о происхождении Вселенной и Черных дыр изменили современную концепцию космоса!

Однако иногда он выходил за пределы своей области исследований, чтобы указать миру на трудности и проблемы, которые ожидают человечество в ближайшие десятилетия и столетия.

Этот космолог и физик оставил нам много вдохновляющих высказываний и цитат. Вклад Стивена Хокинга (по оценкам его IQ — 162) в области квантовой гравитации, общей теории относительности и космологии невыразим.

В последние годы своей жизни он был весьма обеспокоен будущим человечества.

До своей кончины Хокинг продолжал предупреждать нас о том, что мы движемся к точке невозврата и совсем скоро последствия человеческой деятельности станут необратимыми.

Он снова и снова выражал мнение, что человечество узколобо и по своей природе губительно. Вот почему мы сейчас имеем то, что имеем: масштабные климатические проблемы и полное отсутствие необходимой деятельности по их решению.

В 2016 году во время встречи с Ларри Кингом на его ток-шоу, ученый заявил:

Мы, конечно, не стали менее скупыми или менее неумелыми. Как шесть лет назад я беспокоился о загрязнении, так беспокоюсь и сейчас. С того времени проблема даже усугубилась. Со времени нашей последней встречи (шесть лет назад) население значительно выросло. Если будет продолжаться в том же духе, к 2100 году нас будет одиннадцать миллиардов.

В интервью BBC профессор Хокинг сообщил:

Мы находимся рядом с переломным моментом, когда изменение температуры по всему миру станет необратимым. Деятельность человечества может толкнуть Землю через край, и она станет подобной Венере: с высочайшей температурой и изливающейся серной кислотой.

Изменение климата — это один из самых больших рисков, с которыми мы сталкиваемся, но мы можем его предотвратить, если будем действовать сейчас.

Тем не менее, несмотря на все призывы, Хокинг считал, что человечество все еще очень далекое от столь необходимых, целенаправленных и сплоченных действий:

Эволюция наделила человеческий геном встроенной ненасытностью и враждебностью. Нет никаких признаков уменьшения конфликтов и раздоров, а развитие технологий и техники, в том числе оружия массового уничтожения, может привести к ужасным последствиям.

Он продолжал считать, что колонизация космоса — это основной способ защитить наш вид, когда земля окажется полностью непригодной для жизни.

Лучшей надеждой на выживание человечества могут стать независимые космические колонии.

По-видимому, самый известный в мире исследователь также говорил об угрозах быстро усугубляющегося загрязнения воздуха, вызванного сжиганием невозобновляемых источников энергии. За последние годы проблема усугубилась, и сейчас более 80% жителей городских территорий «оказались под угрозой загрязнения воздуха».

Что касается рассуждений о компьютерах, Хокинг предупредил, что в настоящее время они используются неуместным образом, поскольку правительства стран мира увлекаются очень опасной игрой — «гонкой вооружений ИИ»: