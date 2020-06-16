Будущее обещает быть тяжелым. Сможем ли мы победить пандемию?

Мы уже наполовину просмотрели фильм о катастрофе, под названием «2020 год». Боже мой, какой это год! Только сегодня на первой странице New York Times напечатаны имена 100 000 погибших от коронавируса, в то время как президент США… играет в гольф. Таков 2020 год. В январе сгорели Австралия и Калифорния, в феврале произошло наводнение в Азии, а в марте разразилась глобальная пандемия.

Как вы думаете, сколько еще таких лет, как текущий, сможет пережить наш мир? Десять лет? Как насчет трех? Пять? Одного было достаточно, чтобы положить конец той жизни, которой мы жили последнее время.

Этот год не аномалия. Это просто фрагмент будущего, которое нас ожидает. Следующие три-пять десятилетий будут во многом похожи на последние двенадцать месяцев: одна катастрофа за другой, нарастающие катаклизмы, случающиеся все чаще и чаще, с которыми нам будет все сложнее и сложнее справиться.

Наступила эпоха постепенного коллапса. Следующие несколько параграфов этой статьи будут весьма мрачными, но я прошу вас не закрывать страницу. Нашу цивилизацию ожидает три-пять десятилетий беспрецедентных катастроф и возможно даже гибели. В каждом последующем десятилетии новая волна катастроф вызовет экономическую депрессию, социальные потрясения, политическую некомпетентность, а также хаос. Подумайте о последствиях эпидемии коронавируса, длящихся всю оставшуюся нам жизнь.

Как выглядит будущее?

Уже в 2030 годах нас ждет климатическая катастрофа, которая повлечет за собой разрушительные волны экономической депрессии, бегства, отчаянной миграции и социального расслоения. Это произойдет, когда города начнут уходить под воду, а континенты начнут гореть. Сегодня вы заперты дома, гадая, есть ли у вас еще работа. Завтра у вас не будет дома, а «работа» станет роскошью для немногих счастливчиков. Сегодня вы задаетесь вопросом, а поддержит ли вас правительство, завтра вам повезет, если у вас еще будет действующее правительство, к которому можно будет обратиться.

Но это только начало.

Затем, в 40-х годах, наступит Великий Коллапс. Экосистемы нашей планеты начнут гибнуть. По мере того, как они будут умирать, произойдет разрушение всей системы и структуры нашей цивилизации. Цепочки поставок будут разрушены. Экономика развалится, так как сырье и материалы станут скудными или малодоступными. Финансовые системы также прекратят свое существование. За ними последуют и социальные системы, которые рухнут под натиском все более нарастающих волн бедности и нищеты.

Наконец, в 50-х годах, начнется последний акт этой трагедии. Животные на планете практически все вымрут. Насекомые, которые создают почву, в которую мы сажаем наши сельскохозяйственные культуры также исчезнут. Почва превратится в пыль. Рыбы в реках и озерах больше не будет. Водяные ресурсы будут сильно загрязнены. Биоразнообразие, существа, большие и маленькие, на которых мы все еще рассчитываем, для всего, от еды, которую мы едим, до воздуха, которым мы дышим, погибнут. Им, как и нашей цивилизации, тоже придет конец. Они просто не смогут больше существовать.

В этот момент страны начнут вести отчаянную, жестокую борьбу за средства к существованию. Подумайте о том, как Америка пыталась перехватить партию медицинских масок, предназначенных для Европы, и представьте, насколько хуже будет ситуация, когда на карту будет поставлена вода, еда, воздух и деньги.

Средний человек, уставший от десятилетий коллапса, в конце концов откажется от демократии. Волна демагогии, которая начала охватывать мир в 2010-х годах, когда неолиберализм не смог обеспечить достойную жизнь людям, будь то в Индии, Америке, Бразилии или Британии, теперь постоянна и окончательна. Все, что останется, — это демагогия, демонизирующая климатических беженцев, обвиняющая некогда доверенных соседей и союзников.

Это предвидение того, как будет выглядеть Великий Коллапс. Меня не интересуют теории заговора или религиозные доктрины о конце света. Сейчас я должен быть трезвым и реалистичным, если я хочу выполнить свою работу, то есть серьезно поговорить с вами о будущем. То, что я вижу, по сути является апокалиптическим видением. И вы тоже должны это увидеть. Помните, когда я спросил вас, хотите ли вы, чтобы последующие три десятилетия были такими, как последние три месяца? Хотите еще тридцать лет, таких, как последние двенадцать месяцев? А ведь мы, как человеческая раса находимся в именно таком положении. Цивилизация сейчас на грани краха.

Чтобы пережить «Великий Коллапс», наша цивилизация должна начать использовать следующий социально-экономический принцип: экономические стимулы сегодняшнего дня должны решать проблемы завтрашнего дня. Если мы не начнем применять этот принцип сейчас, здесь, в таких масштабах, которые никогда не видели в истории, наша цивилизация, скорее всего, не выживет.

Это действительно так.

Если вы сомневаетесь в том, что я вам рассказываю, подумайте о таком факте: одна относительно небольшая пандемия нанесла колоссальный ущерб нашей цивилизации – маленький, невидимый глазу вирус, который уже привел к экономическому краху и социальной катастрофе, которая продлится большую часть следующего десятилетия. А что там насчет изменения климата, массового вымирания животных, экологического коллапса, застойной мировой экономики, растущего неравенства, растущего экстремизма, политиков, неспособных что-либо с этим сделать? Пандемия исчезнет в течение нескольких месяцев, а вот эти проблемы угрожают постоянными бедствиями в гораздо больших масштабах. Наша цивилизация не может продолжаться в мире изменения климата, массового вымирания биологических видов, экологического коллапса, экономических депрессий, которые они вызовут, политического экстремизма, к которому они приведут, и социального хаоса, который произойдет в результате.

Я хочу, чтобы вы действительно поняли экономику коллапса. Это достаточно просто. Наша цивилизация в настоящее время производит все большие и большие риски, чем она способна предотвратить или контролировать. Подумайте, насколько дорогая для вас страховка — будь то страхование вашего дома, жизни, здоровья и так далее. А теперь подумайте, насколько дорого она будет стоить будет завтра, когда наши системы начнут коллапсировать. Какова цена страхования от огня и наводнений? Она растет с каждым годом. Защита от голода? Разрушение цепочек поставок? Коллапс общества? Мы не можем такого позволить. Самые богатые общества в мире не могут себе этого позволить. Может быть, несколько миллиардеров смогут выжить, скупив акры земли в Новой Зеландии, чтобы убежать туда, или, возможно улететь на Марс. Но цивилизация? Она погибнет! Риски, которые мы производим — экономические, социальные, политические, экологические — сейчас слишком велики для нашей цивилизации.

Вот почему экзистенциальные риски становятся катастрофически реальными, все быстрее и быстрее. Коронавирус внезапно привел мир в ужасное состояние и убил сотни тысяч человек — результат неадекватной системы общественного здравоохранения во всем мире стал шокирующим. Теперь представьте, что произойдет в течение следующего десятилетия, когда планета будет гореть и тонуть. Что будет когда экосистемы нашей планеты начнут умирать? И вот, наконец, сама жизнь начинает отмирать. Мы идем к этому — и те из нас, кто еще сохраняет способность мыслить это прекрасно понимают.

Итак, сейчас у нас есть два варианта будущего нашей цивилизации. Либо экзистенциальный риск выйдет из-под контроля и уничтожит нас, либо нам надо начать с этим что-то делать.

Я считаю, что надо жить в соответствии со следующим принципом: сегодняшние экономические стимулы должны решить проблемы завтрашнего дня. Это единственное правило, в соответствии с которым наша экономика и политика должны действовать в обозримом будущем и никак иначе.

Теперь давайте представим, что может произойти, если мы применим это правило на практике. 40 миллионов американцев и в настоящее время считаются безработными. Они не собираются снова работать в ближайшее время, потому что многие из этих рабочих мест не вернутся. Что нужно сделать? Ничего? Просто превратить весь этот человеческий потенциал в дым?

Если бы Америка была более мудрой нацией, она немедленно заставила бы эти 40 миллионов человек работать. Делать что? Решать следующую великую волну проблем. Тех проблем, которые лежат на пути грядущего цивилизационного коллапса. Каков следующий крупный риск? Изменение климата, конечно. Нанять этих 40 миллионов ярких, умных, трудолюбивых людей — на работу по решению следующей большой проблемы. Сегодняшний экономический стимул должен решить проблемы завтрашнего дня. Проще говоря, у нас должен быть «Новый зеленый курс», целью которого должно стать решение будущих проблем, которые уже появились на горизонте.

Говоря конкретно, сегодня это означало бы все: от сложных вещей – строительства экопоселений строительства солнечных и ветряных электростанций для получения чистой энергии – до изменения самих принципов управления обществом: формирование новых показателей «ВВП» и «роста», которые будут учитывать такие вещи как выбросы углерода и загрязнение окружающей среды, разработка новых способов подсчета «прибылей» и «убытков», которые будут включать в себя воздействие на экологию.

Что произойдет, если мы начнем разрабатывать новую модель экономики, ориентированную на экологическую безопасность и сохранение биоразнообразия? Что ж, в таком случае, грядущая проблема изменения климата может быть и не такой уж катастрофической. Вместо того, чтобы вызвать массовый хаос, депрессию и разруху, последствия изменения климата могут стать не такими уж и апокалиптическими.

Но давайте не будем обманывать себя: даже если бы мы сделали все это сейчас, изменение климата все равно вызовет волну хаоса примерно через десять лет.

Что нам тогда делать? Заняться решением этой неотложной проблемы. Какая проблема следует за изменением климата, разрушающим наши города, поселки, общества, экономики? Гибель мировых экосистем. Сегодня мы предотвращаем экономическую депрессию, вызванную коронавирусом при помощи перехода на экологически чистый образ жизни, тем самым помогая смягчить климатические изменения. Завтра мы начнем работать над тем, чтобы предотвратить Великий Коллапс экосистем нашей планеты.

Что это значит? Мы, люди, высокомерны и глупы. Мы думаем, что, поскольку мы знаем, как построить компанию Amazon, Inc, то, значит, мы являемся хозяевами мира. Но как восстановить Амазонку? Большой Барьерный Риф? Океан? Богатый, зеленый тропический лес? Да мы понятия не имеем как это сделать.

Великая инженерная задача будущего человечества заключается не в создании приложений для Андроида. Она заключается в защите и поддержании здоровых экосистем. И мы практически не знаем, как это сделать, потому что сумма денег, которую мы вкладываем в очередной Facebook, огромна, а сумма, которую мы платим экологам и биологам, мизерна. Сколько мы тратим на сохранение, скажем, биоразнообразия Амазонки или океанов или рифов? Что-то около нуля. Трагичность нашей ситуации даже не в том, что рано или поздно эти экосистемы погибнут, а в том, что мы понятия не имеем как именно их спасти.

Это означает, что все ученые, биологи, экологи, ученые, а также экономисты, менеджеры, предприниматели, должны собраться вместе, чтобы разработать модель экономики, которая будет способствовать сохранению и поддержанию экосистем, от которых мы, люди, зависим.

Спустя десятилетие, если мы хотим, чтобы наша цивилизация выжила, нам нужно будет стимулировать экономику, разорённую климатическим хаосом, именно по этому направлению: восстановление крупных экосистем планеты. Очевидно, нам следует начать действовать прямо сейчас. Сегодняшние экономические стимулы должны решать проблемы завтрашнего дня.

А что, если нам удастся каким-то образом спасти крупные экосистемы, которые поддерживают нашу цивилизацию, ее сердце, легкие и конечности?

Следующая техническая задача человечества — не создание компьютерных приложений. Это восстановление биоразнообразия на планете. Вы знаете, что произойдет, если насекомые исчезнут? Исчезнет и сельское хозяйство. Если исчезнут рыбы, птицы, то следующими будем мы. Так как же вернуть жизнь вымирающему виду? Что вы делаете с целыми десятками видов, взаимозависимых друг от друга, одним из которых являемся мы с вами? Мы в самом буквальном смысле невежественны. Потому что мы тратим миллиарды на Google и Facebook — но почти ничего не тратим на сохранение природы.

Позвольте мне попытаться упростить все вышесказанное и подвести итог.

Если мы хотим предотвратить грядущий климатический хаос, мы должны начать действовать прямо сегодня. Если мы хотим предотвратить экологический коллапс 2040-х годов, который сметет саму основу нашей цивилизации, то в 2030-х годах мы должны взять новый курс развития нашей цивилизации.

Я не амбициозный идеалист, мой друг. Это слишком многие смирились с тем, чтобы продолжать жить в руинах разрушающейся цивилизации, жестоко борясь за самосохранение. Наша цивилизация рушится и нас ждет голод, климатическая катастрофа и болезни. Можем ли мы сделать этот мир лучше? Может быть. Однако, это зависит от вас.

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