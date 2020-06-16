Астрономы дали новую оценку числа цивилизаций в нашей Галактике

До тех пор, пока мы не получим однозначных свидетельств существования развитых внеземных цивилизаций — например, их радиосигналов, — вопрос о том, существуют ли они и в каком количестве, остается весьма спекулятивным. Как правило, для таких оценок отталкиваются от известного уравнения Дрейка, которое учитывает такие факторы, как вероятность присутствия у звезды подходящей для жизни планеты и развития жизни на ней.
Пока нам известен единственный пример жизни и цивилизации — у нас на Земле, — поэтому многие из параметров уравнения приходится заимствовать исключительно из собственного опыта. Вероятность возникновения разумных форм жизни, продолжительность существования цивилизации — для них предлагаются самые разные цифры. Неудивительно, что, по некоторым расчетам, космос, выходит, переполнен разумом, а по другим — мы вовсе одиноки.
Впрочем, некоторые параметры уравнения Дрейка — например, доля звезд с планетами, а среди них — доля планет с подходящими для жизни условиями — можно выяснить с помощью астрономических наблюдений. И по мере улучшения наших знаний о космосе эти значения уточняются. Основываясь на этих современных сведениях, Том Уэстби (Tom Westby) и Кристофер Конселис (Christopher Conselice) из Ноттингемского университета провели новый подсчет числа цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт, основываясь на уточненной формуле. По их данным, таких в Млечном Пути должно иметься около 36. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.
Авторы опирались на современные представления о количестве планет земного типа в пределах «обитаемой зоны» своих звезд, а также о темпах эволюции жизни на Земле. Исходя из разных оценок, они получили результаты в пределах от четырех до 211 высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, с наиболее вероятным значением — около 36.
Существование нескольких десятков способных вступить в контакт «братьев по разуму» может показаться весьма вдохновляющим. Однако Уэстби и Конселис отмечают, что если вспомнить действительно громадные размеры Млечного Пути, энтузиазма должно поубавиться. Если представить, что все 36 цивилизаций рассеяны по Галактике равномерно, то среднее расстояние между ними должно составлять 17 тысяч световых лет. Неизвестно, когда и каким образом будет возможно преодолевать такие дистанции — и будет ли возможно в принципе. Даже радиопереговоры потребуют 34 тысяч лет на обмен всего парой фраз.
В некоторых более благоприятных сценариях, рассмотренных учеными, подходящая для общения цивилизация может существовать куда ближе, всего в 1000 световых лет. Но и тогда первое ответное сообщение мы получим лишь через 2000 лет, когда (и если) первые радиосигналы человечества ее достигнут — и будут отправлены ответные сообщения. Просуществует ли наша собственная цивилизация такое количество времени или погибнет, не пройдя «Великий фильтр»? «Срок существования цивилизаций — самое большое неизвестное во всех этих расчетах», — заключают авторы.