Астрономы дали новую оценку числа цивилизаций в нашей Галактике

До тех пор, пока мы не получим однозначных свидетельств существования развитых внеземных цивилизаций — например, их радиосигналов, — вопрос о том, существуют ли они и в каком количестве, остается весьма спекулятивным. Как правило, для таких оценок отталкиваются от известного уравнения Дрейка, которое учитывает такие факторы, как вероятность присутствия у звезды подходящей для жизни планеты и развития жизни на ней.

Пока нам известен единственный пример жизни и цивилизации — у нас на Земле, — поэтому многие из параметров уравнения приходится заимствовать исключительно из собственного опыта. Вероятность возникновения разумных форм жизни, продолжительность существования цивилизации — для них предлагаются самые разные цифры. Неудивительно, что, по некоторым расчетам, космос, выходит, переполнен разумом, а по другим — мы вовсе одиноки.

Впрочем, некоторые параметры уравнения Дрейка — например, доля звезд с планетами, а среди них — доля планет с подходящими для жизни условиями — можно выяснить с помощью астрономических наблюдений. И по мере улучшения наших знаний о космосе эти значения уточняются. Основываясь на этих современных сведениях, Том Уэстби (Tom Westby) и Кристофер Конселис (Christopher Conselice) из Ноттингемского университета провели новый подсчет числа цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт, основываясь на уточненной формуле. По их данным, таких в Млечном Пути должно иметься около 36. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.