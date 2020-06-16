Верите в чудеса? Старая мудрая волшебница приготовила подарок для каждого. Узнай, что же досталось вам?

Каждый человек, где-то в глубине души, не взирая на своё возраст, продолжает верить в чудеса и волшебство.
Наверняка когда вы были маленькими, то обожали читать сказки о добрых волшебницах, которые исполняют желания.
Сегодня, я предлагаю вам сходить в гости к одной из добрых волшебниц и далёкой сказочной страны. Итак, представьте себе, что гуляя по улицам города вы свернули в парк и пошли по неизведанной тропинке. Вы поняли, что заблудились оказались в незнакомом месте, всё вокруг заросло деревьями. Вы оглянулись, чтобы идти обратно, но ветки деревьев преградили вам путь. Вы решили идти дальше по тропинке. Совсем скоро она привела вас на солнцем залитую полянку. Вам сразу же стало спокойно и тепло на сердце. По среди полянки вы увидели добродушную старушку, которая что-та вязала спицами.
Она сказала:
» Я давно тебя здесь жду. Ты хороший человек и заслуживаешь на награду. Выбирай мешочек себе мешочек с подарком судьбы. Всё, что в нём вложено, воплотиться в жизнь в течении 14 дней»
Вы взглянули на мешочки и задумались. Все они были красивые. Вы выбрали мешочек. Поблагодарили волшебницу и уже через минуту оказались в привычном парке.
Итак, какой мешочек вы выбрали и что же вам досталось:
Зелёный льняной мешочек
Ваш подарок- финансовое благополучие. Уже совсем скоро ваши финансовые проблемы разрешаться. Ждите пополнение вашего кошелька. Потратьте эти деньги себе на радость
Мешочек из джута
Вы человек простой и судьба приготовила вам неимоверный сюрприз. Вы получите исполнение трёх ваших желаний. Так что сформулируйте, что вы конкретно хотите и проговорите это в слух. Все они начнут сбываться уже совсем скоро.
Красный мешочек
Вам досталась радость и любовь. Ожидайте приятных событий уже в самое ближайшее время. Они буквально перевернут вашу жизнь. Вы будете порхать на крыльях любви.
Золотистый мешочек из шёлка
В мешочке оказалось счастье. Самое простое, человеческое. Ему нужно время, чтобы раскрыться. В ближайшее время вы ощутите его. Вам будет везти во многих вещах. Приятные перемены ворваться в вашу жизнь
Коричневый мешочек из бархата
В мешочке хранилась удача. Так что смело принимайтесь за любое дело — вам будет везти во всём. Ближайших два месяца вы можете ни о чем не беспокоится. Фортуна на вашей стороне
Источник: smootrim.ru