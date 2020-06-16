Верите в чудеса? Старая мудрая волшебница приготовила подарок для каждого. Узнай, что же досталось вам?

Каждый человек, где-то в глубине души, не взирая на своё возраст, продолжает верить в чудеса и волшебство.

Наверняка когда вы были маленькими, то обожали читать сказки о добрых волшебницах, которые исполняют желания.

Сегодня, я предлагаю вам сходить в гости к одной из добрых волшебниц и далёкой сказочной страны. Итак, представьте себе, что гуляя по улицам города вы свернули в парк и пошли по неизведанной тропинке. Вы поняли, что заблудились оказались в незнакомом месте, всё вокруг заросло деревьями. Вы оглянулись, чтобы идти обратно, но ветки деревьев преградили вам путь. Вы решили идти дальше по тропинке. Совсем скоро она привела вас на солнцем залитую полянку. Вам сразу же стало спокойно и тепло на сердце. По среди полянки вы увидели добродушную старушку, которая что-та вязала спицами.