Билл Гейтс, пандемия COVID-19 и чипирование населения – есть ли связь?

Билл Гейтс известен как миллиардер, основатель компании Microsoft. Но в последнее время его имя все чаще фигурирует в прессе и Сети в связи с пандемией коронавируса.

Казалось бы, с активами, превышающими 100 миллиардов долларов, будучи легендой и основателем одной из самых важных технологических компаний, имея огромные достижения в качестве мецената, Билл Гейтс мог бы спокойно уйти на заслуженный отдых. Мог бы наслаждаться старостью, вспоминая бурные молодые годы.

Однако неожиданно он словно заменил Джорджа Сороса, став самым ненавистным богатым человеком в мире. Его обвиняют в том, что, якобы, он дергает за ниточки и мечтает получить контроль над всем человечеством.

А все началось довольно невинно, а именно – с короткого выступления в 2015 году на конференции Ted Talk. Тогда Билл Гейтс вышел на сцену, толкая тележку с металлическими бочками. Чем вызвал недоумение и похихикивания у присутствующей публики. Он показал их зрителям и начал рассказывать, что в его детстве человечество больше всего боялось ядерной войны. Вот почему в американских семьях были такие металлические бочки, в которых они хранили запасы продовольствия. В случае нападения они должны были прятаться в подвалах и питаться тем, что спрятали в бочках.

Аудитория в первые минуты посмеивалась и удивлялась, зачем он вышел в розовом свитере, который как бы символизирует энергетические компании. Все стали мысленно представлять, чем же еще удивит глава Microsoft? Но он не удивил, а скорее шокировал собравшихся своим заявлением. Билл Гейтс начал говорить о том, что нам следует бояться сейчас не атомной войны, а глобальных эпидемий. Ведь именно эпидемии способны уничтожить всех жителей Земли.

“Если в течение следующих десятилетий что-то убьет более 10 миллионов человек, это, скорее всего, будет заразный вирус, а не война. Не пули, а микробы (…). Появится вирус, который, несмотря на заражение, позволяет вам чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы сесть в самолет отправиться на другой конец света или гулять по городу. Источником вируса может быть сама природа”, – предупредил он. В зале стояла гробовая тишина. И все поняли, что это никакая не шутка, а своеобразное предупреждение.

Сегодня, пять лет спустя, в разгар глобальной пандемии, его слова еще менее забавны. Они звучат пророчески, тревожно, даже подозрительно для некоторых людей. Как мог этот компьютерщик без медицинского или даже биологического образования 5 лет назад увидеть угрозу, которая сегодня застала врасплох правительства всего мира. И можем ли мы доверять ему с чистой совестью, когда он говорит, что знает, как предотвратить нависшую угрозу?

Билл Кассандра Гейтс

Предупредительное заявление, выпущенное в 2015 году, было не единственным. Гейтс опубликовал статью о готовящейся угрозе в Медицинском журнале Новой Англии и в лекции в Бостоне утверждал о необходимости подготовки к неизбежной пандемии, имитирующей распространение гриппа из Китая по всему миру. Отец-основатель Microsoft был уверен, если мы ничего не будем делать, то не избежим катастрофы.

За прошедшие годы он не раз предупреждал общественность, что хотя правительство США много тратит на оборону, но медицинские услуги остаются недофинансированными. В частности отмечал, что помощь бедным странам в организации эффективной системы здравоохранения не только благородна, но и выгодна. В современном мире мы путешествуем со скоростью Боинга, вирусы могут распространяться быстрее, чем когда-либо прежде. Хорошее здравоохранение может спасти все человечество.

Мир остался глухим к этим предупреждениям. А должен был прислушаться и сделать выводы. Но главу Microsoft не воспринимали всерьез, а иногда даже называли параноиком и паникером.

Но Билл Гейтс уже не тот прежний ботаник, который в одно время играл в Plague Inc (компьютерная игра про распространение эпидемии). Он постепенно превратился в эксперта по вирусам и эпидемиям, так как изучал и исследовал их в течение последних 20 лет.

Созданный в 2000 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс с самого начала сосредоточил свое внимание, в частности, на борьбе с инфекционными заболеваниями, беспокоящими развивающиеся страны. Были проанализированы медицинские данные из более бедных стран. Созданы новые системы сбора информации. Вся эта информация и данные постоянно обсуждались с фармацевтическими компаниями. Программы вакцинации и способы доставки лекарств и вакцин в страны, пораженные болезнями, о смертельной опасности которых мы, богатые счастливчики, уже могли забыть. Из года в год Гейтс уделял Фонду все больше и больше времени, чем своему первенцу, Майкрософт. В марте этого года он даже подал в отставку с поста члена правления компании, чтобы все свои усилия направить на работу фонда.

При всем этом Гейтс был не просто гуляющей светской копилкой, которая бы организовывала благотворительные акции и вынимала чеки у других богатых людей с красивой улыбкой. Билл принимал активное участие в самом процессе: он писал и читал научные статьи, беседовал с исследователями, убеждал политиков в том, что они должны вкладывать средства в здравоохранение. Вместе с Wellcome Trust, в 2017 году он основал “Коалицию инноваций по обеспечению готовности к эпидемиям” (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI), которая проводит исследования по вакцинам. Он также софинансировал GAVI Alliance, чья миссия заключается в расширение доступа к вакцинам в бедных странах.

“Когда я трачу миллиарды долларов на что-то, у меня есть привычка много читать об этом”, – часто любит говорить Билл Гейтс, каждый раз поражая собеседников своими познаниями в той или иной сфере деятельности.

Поэтому, как только COVID-19 появился в Китае, Гейтс начал изучать статьи о нем и общаться с экспертами по вирусным исследованиям. Бедствие, которое он предсказывал в течение многих лет, начало материализоваться. Основатель Microsoft был уверен, что даже если весь мир не был хорошо подготовлен к эпидемии, он будет знать столько, сколько можно знать на этом этапе.

Билл Спаситель

По словам Гейтса, три вещи имеют решающее значение в борьбе с пандемиями: поддержание карантина, мониторинг распространения вируса и разработка, а затем распространение вакцины.

Во-первых, необходимо защитить население, особенно тех, кто подвергается риску заражения, и изолировать тех, кто может быть источником распространения этого смертельного вируса. Все это может быть достигнуто при помощи мудрых решений политиков и правительств. Второй пункт намного более сложный, так как необходимо обеспечить введение адекватных ограничений и правил, адаптированных к реальной ситуации. Наконец, мониторинг, потому что если вы не сделаете достаточно анализов, информация о том, как распространяется вирус и сколько людей заражено им, является неточной. Гейтс подчеркивает, что количество тестов не ограничивается. До тех пор, пока вы не можете проверить всех, вам нужно правильно выбирать тест в соответствии с ключом.

Во-первых, должны быть обследованы медицинские работники, во-вторых, те, у кого проявляется много симптомов заболевания, в-третьих, те, кто подвергся воздействию вируса.

А вот третий пункт дает надежду на возвращение к нормальной жизни – изобретение препарата и, прежде всего, вакцины. И это не просто и не быстро. В нормальных условиях работа над ней займет около пяти лет, а длительный этап исследований ее безопасности и эффективности будет проходить в несколько этапов. Однако нынешние условия не являются нормальными. А каждый последующий месяц, неделя и день без вакцины влечет за собой огромные затраты.

Дело в том, что вирус будет менять жизнь человека, его здоровье и экономику. Изобретение вакцины станет большим прорывом, но не концом проблем. После ее изобретения нам придется произвести около 7 миллиардов доз этого лекарства. Для этого нужны фармацевтические заводы, конвейер и рабочие руки. Полностью автоматизировать этот процесс пока что невозможно. Вот почему остальные задачи, которые до сих пор выполнял Фонд Гейтсов, отошли на второй план. Сегодня почти 90% финансирования и исследований идет на борьбу с COVID-19. Необходимо заложить фундамент для производства вакцины.

“Мы должны потратить миллиарды долларов, чтобы спасти миллиарды людей. Каждый дополнительный месяц, который занимает создание вакцины, это месяц, в котором наша экономика не может вернуться к нормальному функционированию”, – объясняет Гейтс в своем блоге.

Однако Фонду Билла и Мелинды Гейтс хотя бы не нужно беспокоиться о внезапном кризисе финансирования. Глава Microsoft, имеющий примерно 105 миллиардов долларов, является вторым самым богатым человеком в мире (первая позиция в этом рейтинге принадлежит генеральному директору Amazon Джеффу Безосу). Но он поступил разумно. Большую часть средств Билл решил разместить на счетах фонда, который стал одной из самых богатых и влиятельных организаций подобного типа на Земле. Это внушает уважение. И страх.

Император Билл

Однако вместо восхищения действиями и предсказаниями одного из гуру ИТ-индустрии, который также является одним из создателей Силиконовой долины, Гейтс неожиданно начал вызывать возмущение во всем мире. Фактически он стал символом секретных сил, которые должны были вызвать эпидемию COVID-19. Тревожная точность предсказаний Гейтса ставит его в центр многих теорий заговора. Есть и такие люди, которые говорят о том, что этот сценарий он держал в голове в течение многих лет.

Одни обвиняют Гейтса в зарабатывании денег на вирусе. Есть и те, кто утверждает, что он использует пандемию для установления мирового господства. Некоторые даже стали утверждать, что именно он стоит за созданием и распространением опаснейшего коронавируса. Иными словами, считают его отцом пандемии, человеком, который намеренно создал вирус. Их много, и встретить их можно на многих сайтах и в чатах или на форумах заговора типа Reddit. Также их хватает в Facebook, Twitter, в СМИ. Причем практически во всех странах мира.

Одним из компрометирующих доказательств против Гейтса является упомянутая в самом начале лекция на Ted Talk 2015, суть которой сводилась якобы к анализу действий и предсказаний главы Microsoft. Мол, да, все были удивлены и застигнуты врасплох вспышкой эпидемии, но 60-летний ИТ-специалист знал о ней 5 лет назад. Масла в огонь подлил ответ Гейтса на вопрос о том, что изменится в результате пандемии. Миллиардер ответил:

“Для поездки вам понадобится сертификат иммунитета. В итоге у нас будут какие-то цифровые сертификаты, которые покажут, кто уже выздоровел или был недавно протестирован”.

Это решение, по его словам, будет необходимо для того, чтобы мы могли перемещаться между странами. Не все страны могут успешно справиться с коронавирусом, и в некоторых частях мира эпидемия продлится дольше. Чтобы попасть в страну, где ситуация уже была освоена, приезжим придется как-то доказать, что они не заразят нас опасным вирусом. Сертификат будет именно таким доказательством.

Однако видение цифровых сертификатов совершенно неожиданно повлияло на воображение пользователей Интернета. И оно быстро начало жить своей жизнью. Кто-то сказал, что такой сертификат, безусловно, будет сохранен на микрочипах, вживленных в тело гражданина. Кто-то объединил эту теорию с исследованиями невидимых татуировок, профинансированных из средств фонда, через которые можно будет считывать данные при помощи смартфона.

Наполненное страхом и мракобесием, человеческое воображение предлагает концепцию полного надзора, основанного на биотехнологии. Этому психозу поддались многие, в том числе и известные в мире политики, артисты, эксперты и т.д. Вот Лора Инграхам, ведущая Fox News, написала в Twitter:

“Цифровое отслеживание каждого шага американцев были мечтами глобалиста в течение многих лет. Этот кризис является отличным инструментом для их окончательного осуществления”.

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа, заявил в своем радиоинтервью, что вопрос о том, какую роль играет Билл Гейтс в создании или распространении вируса, является предметом оживленной дискуссии. Мол, он, возможно, создал коронавирус для вживления микрочипов и контролем над людьми. Видимо это заразно, так как на другой стороне земного шара, но в том же тоне в инстаграм-аккаунте о Гейтсе подобное говорит российский депутат Дмитрий Ионин.

“Люди обеспокоены планом сокращения населения, боятся чипизации”, – написал политик.

И это только шаг к теории о том, что именно миллиардер создал пандемию, чтобы продавать миру вакцины и внедрять микрочипы, благодаря которым он сможет контролировать человечество. Еще один маленький шаг, и вы наверняка услышите, что Гейтс – антихрист, а его невидимые татуировки – сатанинские знаки.

В этом тоне за последние несколько месяцев об основателе Microsoft все чаще говорил Алекс Джонс, крайне правый американский обозреватель, печально известный создатель Infowars. Именно он связывает замыслы Гейтса с пандемией и рассказывает о невидимых татуировках, чтобы отследить привитых детей в Африке. Действительно, при содействии Фонда Билла и Мелинды делались такие прививки бесплатно. Затем он добавляет теорию о том, что коронавирус “был создан”, чтобы лишить нас фертильности, точно так же, как “Биллу это понравится”. Наконец, он кричит о том, что Гейтс «убивает меня и мою семью и думает, что это смешно», а самое главное – «правит всем миром».

Во всем мире начались обсуждения этой темы, даже протесты и одиночные пикеты. К примеру, на улицах некоторых польских городов на столбах можно увидеть вот такие плакаты.

О Билле Гейтсе, как исчадии ада и человеке, который жаждет власти говорят многие маргиналы. Я не хочу здесь кого-то перечислять, чтобы не делать им рекламы, но попробую подытожить все обвинения в сторону основателя Microsoft.

Итак, некоторые “деятели” утверждают, что миссия Гейтса и нынешнего главы ВОЗ Тедроса Адханом – депопуляция человечества, то есть сокращения количества населения, в которой миллиардер уже много раз и публично признавался. Простыми словами, Билл выступает за сокращение населения в мире, иначе нас ждут катастрофы, эпидемии и т.д.

Особую тревогу у сторонников всемирного заговора и конспирологов вызвали простые противоэпидемиологические учения Event 201. Дело в том, что они были организованы Фондом Гейтса и проводились незадолго до возникновения эпидемии коронавируса в Китае. Мероприятие было нацелено на отработку действий по подготовке к пандемии, а также в области контроля над СМИ и «способов заставить скептиков замолчать с помощью технологий».

Но самый большой интерес вызвал обычный патент, который получила компания Microsoft. Стоит отметить, что 26 марта 2020 был зарегистрирован патент под кодовым номером WO/2020/060606. Заявку на патент подала компания MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC, которую возглавляет Билл Гейтс, еще 20 июня 2019 года. Патент носит название «Криптовалютная система, использующая данные активности тела». Некоторые оппоненты отмечают, что номер патента вызывает волнение, ведь 060606 напоминает число «зверя» из Библии. И даже начали обсуждать подробное описание патента. Человеческому страху и суеверию нет предела. Давайте попробуем развеять все сомнения по этому поводу.

Социальный дарвинист

Однако то, что так возмутило сторонников теории заговоров намного проще. Билл Гейтс часто признавался в своих «депопуляционных» тенденциях. Просто он говорит то, что знают все эпидемиологи и врачи, специализирующиеся на инфекционных болезнях. Вакцины – лучший инструмент для борьбы с этими угрозами и они… облегчают доступ к контрацепции.

“Когда мать может выбирать, сколько детей иметь, ее дети более здоровы, лучше питаются, имеют более высокие умственные способности. А у родителей появляется больше времени и денег на здоровье и образование каждого ребенка. Таким образом, семьи и страны выходят из бедности. Эта связь между спасением жизней, снижением рождаемости и искоренением бедности была самым важным уроком, который Мелинда и я получили при изучении вопросов глобального здравоохранения”, – объясняет Гейтс.

Миллиардер не требует отравления вакцинами и введения массовых абортов. Напротив, он считает, что снижение смертности среди детей является одним из лучших способов снижения роста населения в мире (и особенно в самых бедных странах). И у нас есть основания верить ему. Ведь по статистике в странах, где детская смертность низкая, число родов также уменьшается.

“Удивительный, но ключевой факт, который мы обнаружили, заключался в том, что сокращение смертности фактически уменьшает рост населения… И это вопреки тезису, который говорит, что население будет расти до предела того, сколько детей можно кормить. Родители решили иметь достаточно детей, чтобы иметь больше шансов, что некоторые из них выживут, чтобы помочь им в старости”, – написал Гейтс в 2009 году в письме, описывающем работу фонда.

Учения Event 201, которые были c возмущением восприняты сторонниками всемирного заговора, действительно имели место быть и фактически касались подготовки к вспышке возможной пандемии. Это событие имитировало распространение пандемии коронавируса. Просто симуляция прошла в Бразилии, а не в Китае. Целью учений было ознакомление участников с необходимостью наладить сотрудничество между государствами и частными организациями во время пандемии. Подобные события происходили уже несколько раз в 2018, 2005 и 2001 годах, но тогда это никому не было интересно. Это правда, что в резюме события была рекомендация контролировать СМИ в случае пандемии. Но речь шла не о свободе слова, а о борьбе с дезинформацией и нацеливании на достоверные источники данных, мерах против распространения фейков и паники.

Самое смешное в теме связано с заявкой на патент № WO2020060606A1. Да, если вы игнорируете 2020, нули и А1, это относится к “числу” Сатаны. Точно так же вам нужно игнорировать многие факты о том, что патент на систему криптовалюты, основанный на отслеживании данных о деятельности тела, собранных с помощью таких устройств, как “умные” часы, можно считать планом имплантации микрочипа. Действительно, у страха глаза велики. Неужели вы думаете, что Microsoft важно, под каким номером будет зарегистрирован их патент.

С ним обращаются как с главой государства не только в ВОЗ, но и в G20

А ведь Биллу Гейтсу и его компании Microsoft не привыкать к обвинениям в заговорах. Невозможно пересчитать, сколько раз американскую корпорацию обвиняли в монополии, сколько судебных исков на нее было подано. Так устроен человек, что он видит только верхушку айсберга. Никто ведь не сомневается, что Билл Гейтс и его компания сумели завоевать доверие не только крупных корпораций, средних и мелких фирм, но и простых пользователей. Все ругают компанию, воруют ее программное обеспечение, обвиняют в слежке, но продолжают использовать продукты Microsoft, так как аналоги хуже.

Так и с филантропической деятельностью Билла Гейтса и его Фонда. Все обвиняют его в том, что он пытается контролировать мир, сократить численность населения планеты, но забывают сколько человеческих, особенно детских, жизней было спасено благодаря финансированию Фондом медицинских программ в Африке, Азии и Латинской Америке. Уверен, что мало кто знает, что после Соединенных Штатов, именно Гейтс является крупнейшим донором Всемирной Организации Здравоохранения. И в то время, когда президент Дональд Трамп обвиняет ВОЗ в том, что организация недостаточно эффективна в борьбе с эпидемией нового коронавируса, и решил отказаться от финансирования, компьютерный филатроп оказался рыцарем на белом коне, спасающим ситуацию.

Сам Гейтс, конечно, официально не критиковал Трампа. Он просто написал довольно мягко:

“Прекращение финансирования ВОЗ во время глобального кризиса в области здравоохранения является столь же опасным, как и кажется. Ее усилия замедляют распространение COVID-19, и если эти усилия закончатся, никакая другая организация не сможет заменить ее. Мир нуждается в ВОЗ сейчас больше, чем когда-либо”.

Конечно же у Билла Гейтса огромный авторитет в мировом сообществе. Уже давно ходят слухи, что его иногда больше уважают, чем большинство глав государств мира. И не удивительно, ведь он сумел заслужить этот авторитет. Иной миллиардер наслаждался бы жизнью, тратя свои миллиарды на дорогие виллы, дворцы, яхты, острова и прочее, а Гейтс всячески пытается помочь человечеству выжить. Хотя бы поэтому он заслуживает уважения и признания.

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