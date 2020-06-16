К Земле приближаются пять крупных астероидов

NASA предупреждает еще о пяти астероидах, которые направляются в нашу сторону и это после того, как системы наблюдения уже пропустили один крупный астероид, который прошел между Луной и нашей планетой.

Четыре из пяти космических камней были замечены только в конце мая, что вызывает обеспокоенность о том, насколько подготовлена наша «планетарная оборона».

Хорошо, эти мы заметили (не факт, что мы заметили все приближающиеся к нам астероиды, не так давно один просвистел совсем рядом и его вообще увидели лишь, когда он пролетел мимо), но что мы можем сделать? Есть всего один вариант действий — выстрелить ракетой в надежде распылить или хотя бы отклонить траекторию полета.