К Земле приближаются пять крупных астероидов

NASA предупреждает еще о пяти астероидах, которые направляются в нашу сторону и это после того, как системы наблюдения уже пропустили один крупный астероид, который прошел между Луной и нашей планетой.
Четыре из пяти космических камней были замечены только в конце мая, что вызывает обеспокоенность о том, насколько подготовлена наша «планетарная оборона».
Хорошо, эти мы заметили (не факт, что мы заметили все приближающиеся к нам астероиды, не так давно один просвистел совсем рядом и его вообще увидели лишь, когда он пролетел мимо), но что мы можем сделать? Есть всего один вариант действий — выстрелить ракетой в надежде распылить или хотя бы отклонить траекторию полета.
К счастью, астероиды размером от 15 до 60 метров в диаметре будут пролетать мимо нас на расстоянии примерно 1398519 км, поэтому нет никакой непосредственной обеспокоенности по поводу надвигающейся огненной смерти, проливающейся с неба в довершение к лесным пожарам, пандемии, экономическим кризисам и социальным и гражданским беспорядкам, которые до сих пор преследовали Землю в 2020 году.
Но вот, что действительно пугает — крупный астероид буквально прошел по нашему порогу и его подлета вообще никто не заметил. Это астероид 2020 LD, который имеет диаметр 122 метра.
122 метра и его не обнаружила ни одна система на подлете! Его увидели, когда он миновал нашу планету, причем он пролетелсовсем рядом. Он пролетел мимо 5 июня, а узнали об этом на Земле лишь 7 июня.
Этот 122 метровый космический камень, просвистел мимо Земли всего в 300 000 км.