Стало точно известно, какая криптовалюта будет самой надежной и главной.

Будущее цифровых денег не в Биткойне, Эфириуме или Dogecoin, наиболее известных в настоящее время криптовалютах, а в «Govcoin», как The Economist называет цифровые валюты, выпущенные центральными банками.
В своем последнем выпуске британский журнал подчеркивает, что технологические изменения меняют мир финансов, например, в случае с Биткойном, который превратился из «навязчивой идеи анархистов» в класс активов с капитализацией более триллиона долларов, которые, как настаивают многие менеджеры паевых инвестиционных фондов, должны быть частью сбалансированного инвестиционного портфеля ». Кроме того, по словам журнала, цифровые трейдеры представляют собой устоявшуюся силу на Уолл-стрит, и у PayPal уже 392 миллиона пользователей, что является признаком того, что США догоняют китайских гигантов цифровых платежей.
Однако, но на границе между технологиями и финансами наблюдается малоизвестный сбой: выпуск цифровых валют центральными банками мира. Это изменение, подчеркивает журнал, потенциально является наиболее важным, поскольку эти валюты (цифровая версия денег, уже существующих в соответствующих странах) позволят людям размещать свои деньги напрямую в центральных банках, минуя посредников и источники кредита.
«Govcoin», как в целом их называет журнал, станет новым воплощением денег: они обещают лучшее финансовое функционирование, но они также изменяют центр притяжения силы, передавая его от людей к государству, изменяя мировую геополитику и изменение способа распределения капитала. Поэтому, по словам The Economist, к грядущей чрезвычайной ситуации нужно относиться «с оптимизмом и смирением».
Комментарий : С появлением такого явления, как
МММ криптовалюты, образцы этих финансовых пузырей растут, как грибы. Растёт их и капитализация. Так Dogecoin, созданный с нуля всего семь лет назад уже стоит больше, чем Газпром (80 миллиардов против 75-ти). Как следствие в СМИ каждый день появляются статьи каких-то агитаторов за ту или иную валюту, каждый из которых обещает, что прославляемые им купоны и будут главные.
Мы, конечно, не прославленные экономисты и в цифровых деньгах профаны, тем не менее мы кое-что понимаем в более серьезных вещах, поэтому представляем нашим читателям именно ту валюту, которая и будет главной:
Как можно видеть – с дизайном тут все в порядке: есть и пирамида с глазом, и прочая важная атрибутика.
Однако, не это это главное. Главное, что время между номером The Economist, прославляющим «Govcoin» и другим известным номером журнала образца 1988-го года составляет 33 года, 3 месяца, 3 недели и 3 дня:
Таких совпадений в природе не бывает – мы имеем дело с конкретным указанием на будущую валюту Нового Мирового Порядка. Когда её введут повсеместно и официально – тут мы не знаем, но, скорее всего, это дело тоже приурочат к какой-то важной и символической дате, так что следим за развитием событий.