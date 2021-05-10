Стало точно известно, какая криптовалюта будет самой надежной и главной.

Будущее цифровых денег не в Биткойне, Эфириуме или Dogecoin, наиболее известных в настоящее время криптовалютах, а в «Govcoin», как The Economist называет цифровые валюты, выпущенные центральными банками.

В своем последнем выпуске британский журнал подчеркивает, что технологические изменения меняют мир финансов, например, в случае с Биткойном, который превратился из «навязчивой идеи анархистов» в класс активов с капитализацией более триллиона долларов, которые, как настаивают многие менеджеры паевых инвестиционных фондов, должны быть частью сбалансированного инвестиционного портфеля ». Кроме того, по словам журнала, цифровые трейдеры представляют собой устоявшуюся силу на Уолл-стрит, и у PayPal уже 392 миллиона пользователей, что является признаком того, что США догоняют китайских гигантов цифровых платежей.

Однако, но на границе между технологиями и финансами наблюдается малоизвестный сбой: выпуск цифровых валют центральными банками мира. Это изменение, подчеркивает журнал, потенциально является наиболее важным, поскольку эти валюты (цифровая версия денег, уже существующих в соответствующих странах) позволят людям размещать свои деньги напрямую в центральных банках, минуя посредников и источники кредита.