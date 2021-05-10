NASA уже не отрицает библейскую теорию Потопа

БИБЛЕЙСКИЙ Великий Потоп – одно из самых известных повествований религиозного толка и, согласно сенсационному заявлению NASA «морские окаменелости», обнаруженные на вершине Эвереста «могут быть» доказательством того, что это реально произошло.

Повествование о потопе содержится в главах 6–9 Книги Бытия, и в нем рассказывается о решении Бога вернуть Землю в состояние водяного хаоса до ее создания. Говорят, что Ной и его семья были спасены – вместе с двумя животными всех видов – они отплыли на большом ковчеге. В Бытии 7: 18-19 говорится: «И пошел ковчег по поверхности воды. И вода преобладала на земле чрезвычайно, и все высокие горы, которые были под всем небом, были ею покрыты».

Многие ставят под сомнение осуществимость этой истории, а один из известных научных критиков заявляет: «Чтобы произошел библейский потоп, вода на Земле должна была чудесным образом умножиться примерно на 250 процентов». Однако, несмотря на это NASA подтвердило присутствие известняка и «морских окаменелостей» на вершине Эвереста.

Аналитический сайт Watch Jerusalem, который «стремится показать, как текущие события соответствуют библейскому описанию преобладающего положения дел наших дней», заявил, что это свидетельство того, что «территория в какой-то момент истории Земли была покрыта водой».

Аналитики сайта заявили: «Если бы вы полностью сгладили все на Земле, выровняли горы и засыпали долины и морские каньоны, море не только покрыло бы все, но и затопило бы материки на глубину около 1,5 миль. Так что да, на Земле достаточно воды, чтобы покрыть существующие континенты километровым слоем, не говоря уже о семи метрах, о которых говорит Библия.

«Тогда следует задать вопрос: что древние рыбы делают на вершине Эвереста? Является ли это доказательством Потопа? Может быть» – пишет Watch Jerusalem.

В свою очередь NASA пишет следующее: «Присутствие известняков и морских окаменелостей на вершинах этих гор является одним из ключевых приводимых свидетельств, которые продвинули идею тектоники плит». Эта научная теория описывает большие куски поверхности Земли, движущиеся по расплавленной породе в ее ядре.

Один из критиков библейской истории мира геолог Кристофер Имс говорит на это следующее: «Территория Индии когда-то была частью суперконтинента под названием Гондвана. Около 150 миллионов лет назад он откололся и двинулся на север, в сторону Лавразии. В то время огромное море Тетис, изобилующее морской жизнью, разделяло континенты. Пройдя около 100 миллионов лет, формы суши столкнулись с чрезвычайной силой и интенсивностью, образовав Гималайский горный хребет и, таким образом, подняв горное морское дно, наблюдаемое в Гималаях».

Дрейф континентов был гипотезой, первоначально выдвинутой относительно того, как континенты Земли перемещались в течение геологического времени относительно друг друга. Предположение о том, что континенты могли «дрейфовать», было впервые выдвинуто Авраамом Ортелием в 1596 году. Эта концепция была независимо и более полно разработана Альфредом Вегенером в 1912 году, но его гипотеза была отвергнута многими из-за отсутствия какого-либо доказательства. Тем не менее, эта идея включена в теорию тектоники плит и на её основании некоторые считают, что это доказывает, что области, которые сейчас являют собой сушу, могли когда-то быть покрыты водой.

По мере развития современной геологии геологи обнаружили свидетельства существования древней Земли и свидетельства, несовместимые с представлением о том, что Земля развивалась в результате серии катаклизмов, таких как потоп в Книге Бытия. Тем не менее, сторонники геологии потопа придерживаются буквального прочтения Бытия 6–9 и считают его отрывки исторически достоверными. И теперь, похоже, само NASA встало на их сторону. При этом, что удивительно, на предмет геологии наводнений нет научного консенсуса в геологии, в геофизике, в физике, в палеонтологии, в биологии, в антропологии и в археологии.

Комментарий : Как хорошо обратили внимание Экспрессы, консенсуса между науками на предмет геологии не существует. Например, традиционные геологи, объясняя наличие скелетов рыб на Эвересте накрывают одну ладошку другой и потом, интенсивно кривляясь перед студентами и смешно двигая плечами рассказывают что-то про “зоны субдукции”. Однако, как показал еще в XIX веке хорватский геолог Андрия Мохоровичич, литосфера как бы отзеркалена по направлению к ядру и там лежит еще один слой толщиной до 100 километров, который точно копирует рельеф на поверхности, но только вглубь:

Что это за такие подземные горы и как они вписываются в теорию субдукции ни один академик за сто с лишним внятно не объяснил.

Не объяснил никто и почему все материки можно без труда собрать в один, причем края будут совпадать не только геометрически, как в головоломке, но там и горные породы по краям одинаковые, и даже похожее ДНК у людей. Например, коренные жители Перу и Эквадора являются, как недавно вдруг выяснили, ближайшими родственниками бушменов Австралии, которая к Южной Америке как раз где-то по Эквадору и примыкала. И континенты разъехались не триллионы миллионов лет назад, а уже в эпоху людей.

Забавно теория субдукции выглядит и сточки зрения биологии, поскольку на Эвересте находят рыб, которых в других местах достают из мела возрастом от силы 10 миллионов лет – и это по существующей идиотской временной шкале. Но на Эвересте, получается, был какой-то чудный заповедник или ферма по разведению рыбок, где все известные науке виды были уже до момента поднятия гор, то есть 150-200 миллионов лет назад.

Вообщем, взгляды на геологию у каждой науки свои и консенсуса нет, что очень забавно. Видимо в NASA тоже решили точно так же и встали на сторону библеистов. Не знаем, что это значит и к чему оно, но ждем от светлых адептов прорывного научного заявления о том, что планете Земля на самом деле около 6 000 лет. Возможно, потом NASA так же признается, что Земля на самом совсем и не шар, а что-то плоское и другое, так что следим за развитием событий.

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