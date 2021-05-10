Чудо на полюсе: черная аврора и километровый цилиндрический НЛО.

На протяжении последних нескольких лет разного рода светлые адепты, исследующие планету, атмосферу и ближний космос, сделали столько открытий чудных, что лет тридцать назад каждого бы хватило на Нобелевскую премию. Но премий не дают и светлые адепты не ропщут, поскольку объясняют всё, не покладая рук.
Где-то после дождя появилась красная радуга, как на Марсе? Люди видят квадратные или идеально круглые облака? Над городами ночами светятся какие-то странные огни? В Сахаре снег и потоп? В небе два солнца? Поводов для волнений нет ибо всему есть научное объяснение.
18 апреля 2021-го года житель Великобритании Алан К. Таф снял северное сияние – обычное как бы природное явление. Но проблема там была в другом, точнее – целых две проблемы.
Во-первых, аврора была над Шотландией, что, конечно, пока не экватор, но все равно от эскимосов далековато. Во-вторых, и что еще более удивительно – северное сияние местами получилось с абсолютно черными полосами:
Поскольку такого не было никогда-никогда, господин Алан К. Таф заволновался и заподозрил недоброе: приход Нибиру в облаке из тёмной материи, какую-то странную космическую пыль и даже стрельбу Солнца позитронами – то есть электронами из антиматерии, поскольку именно электроны и вызывают северные сияния. И если это так, то вскоре за антиэлектронами прилетят антипротоны или вообще целые куски каких-то антикамней, встреча с которыми предвещает Земле катастрофу.
Светлые адепты соображали недолго и быстро нашлись, заверив господина Алана К. Тафа, что всё под контролем, что электроны не тёмные, а просто неправильные. Правильные электроны летят от Солнца к Земле и потому падают вниз, порождая свечение, а неправильные электроны вылетают из Земли и летят вверх, порождая темные полосы:
Теория получилась очень классная, никак не затрагивающая наблюдение в небе двух Солнц, однако, как и всякая теория она породила больше вопросов, чем ответов. Так, если какие-то неправильные электроны вдруг начали вылетать из Земли, то что их заставляет это делать? Земля превращается в звезду?
Или почему тогда на других широтах такого не происходит? Почем небо тогда не как зебра? Светлые адепты пишут, что там как бы отраженные электроны, но тогда снова вопрос: а что, изменились законы физики и электроны стали делать повороты, как на чудо-картинке, то есть под прямым углом?
На такие повороты, тем более на субсветовых скоростях способны способны только объекты определенного рода, которые мы называем словом НЛО:
Этот чудо-аппарат сняли над Шпицбергеном во время очередного эпизода северного сияния. Аппарат летит на фоне относительно удаленных гор, ширина которых в основании достигает сотен метров, но объект сопоставим по длине и при этом он еще дальше. То есть длина этого стержня пара километров как минимум, поэтому стоит ли удивляться, что аврора временами чернеет, если сквозь неё летают такие штуки? Удивляться наступит время, когда из этих штук начнут выпрыгивать зеленые человечки, так что ждем представления и следим за развитием событий.