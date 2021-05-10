Чудо на полюсе: черная аврора и километровый цилиндрический НЛО.

На протяжении последних нескольких лет разного рода светлые адепты, исследующие планету, атмосферу и ближний космос, сделали столько открытий чудных, что лет тридцать назад каждого бы хватило на Нобелевскую премию. Но премий не дают и светлые адепты не ропщут, поскольку объясняют всё, не покладая рук.

Где-то после дождя появилась красная радуга, как на Марсе? Люди видят квадратные или идеально круглые облака? Над городами ночами светятся какие-то странные огни? В Сахаре снег и потоп? В небе два солнца? Поводов для волнений нет ибо всему есть научное объяснение.

18 апреля 2021-го года житель Великобритании Алан К. Таф снял северное сияние – обычное как бы природное явление. Но проблема там была в другом, точнее – целых две проблемы.