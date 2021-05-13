Куда вы попадете, путешествуя сквозь черную дыру?

Предположим, у вас есть возможность оказаться перед черной дырой и выяснить, куда она приведет, если попытаетесь в нее войти. Решитесь ли вы на этот шаг, понимая, что эта гигантская пустота способна даже удерживать свет?
Профессор Ричард Мэсси из Даремского университета отмечает, что, несмотря на все имеющиеся знания о космосе, нам мало что известно о черных дырах. Если человек проходит завесу, то обратно уже не сможет отправить нам сообщение. Кроме этого, мощная гравитация дыры разорвет путешественника прежде, чем он куда-либо доберется.
Такая перспектива мало кому понравится. А что поделать? У физиков в настоящее время только такие выводы исходя из имеющихся данных о черных дырах.
Фото из открытых источников
Обратимся к Эйнштейну
Многие физики считают, что общая теория относительности Альберта Эйнштейна предсказала существование черных дыр, поскольку они связывают пространство-время с гравитацией.
Как считают ученые, черные дыры образуются в результате гибели массивной звезды, оставляющей после себя небольшое плотное ядро. Если предположить, что масса этого ядра в три раза больше массы Солнца, то гравитация будет подавлена до такой степени, что оно свернется в одну точку, или сингулярность, понимаемую как бесконечно плотное ядро черной дыры.
Для человека, попавшего в черную дыру, такое положение вещей не сулит ничего хорошего.
Профессор Мэсси полагает, приливные силы уменьшат ваше тело на нити атомов, словно спагетти, и в конце концов объект будет раздавлен в сингулярности. Поэтому вероятность того, что вы выскочите где-нибудь в другой части Вселенной будет фантастической.
Червоточины во Вселенной
Некоторые ученые предположили, что черные дыры на самом деле могут быть червоточинами в другие галактики, причем сам Эйнштейн изучал такую возможность. В 1935 году он вместе с Натаном Розеном пытались теоретизировать существование мостов, соединяющих две различные точки в пространстве-времени.
По словам американского физика-теоретика и Нобелевского лауреата Кипа Торна, нет никакой уверенности, что червоточины существуют. Мы ни разу не встречали во Вселенной объектов, которые с возрастом превратились бы в червоточины.
Черные и белые дыры
Некоторые ученые считают, черные дыры ведут к белым дырам. Эта теория получила распространение в 1960-х годах, когда русский космолог Игорь Новиков впервые упомянул о ней.
Новиков предполагал, что черная дыра связана с белой дырой, которая существует в прошлом. В отличие от черной дыры, белая дыра позволит свету и материи уйти, но свет и материя не смогут войти в нее.
Однако эта идея не прижилась. Мы знаем, что черные дыры умирают, но мы все также не уверены, становятся ли они белыми дырами или что белые дыры в принципе противоположны черным.
Принимая во внимание вышесказанное получается, черные дыры вовсе никуда не ведут, а если бы даже и вели, то вы бы никогда не дожили до того момента, чтобы увидеть конечную точку своего путешествия.