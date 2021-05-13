Куда вы попадете, путешествуя сквозь черную дыру?

Предположим, у вас есть возможность оказаться перед черной дырой и выяснить, куда она приведет, если попытаетесь в нее войти. Решитесь ли вы на этот шаг, понимая, что эта гигантская пустота способна даже удерживать свет?

Профессор Ричард Мэсси из Даремского университета отмечает, что, несмотря на все имеющиеся знания о космосе, нам мало что известно о черных дырах. Если человек проходит завесу, то обратно уже не сможет отправить нам сообщение. Кроме этого, мощная гравитация дыры разорвет путешественника прежде, чем он куда-либо доберется.

Такая перспектива мало кому понравится. А что поделать? У физиков в настоящее время только такие выводы исходя из имеющихся данных о черных дырах.