Древние клинописные таблички рассказали о возможной угрозе Земле

3000 лет назад астрологи царя Ассирийской империи, внимательно следили за небом, и то, что они нашли и записали на клинописных табличках, может дать нам невероятно ценное представление о таких вещах, как вспышки на солнце и другие космические события, которые все так же актуальны сегодня.
Известно, что примерно 2700 лет назад астрологи наблюдали нечто, что привлекло их внимание, и они записали это событие на каменных табличках. Они в то время писали о странном красном сиянии на небе. Команда ученых из Университета Цукуба обнаружила три древних клинописных таблички, в которых упоминается такое событие, как «красное облако» или в которых есть текст, гласящий: «красное покрывает небо».
Как сообщает «Science Daily», исследователи сопоставили выявленные концентрации углерода-14 в кольцах деревьев того же периода, с теми же, что они обнаружили, и пришли к ошеломляющему выводу. Массивное древнее дерево говорит о сдвиге полюсов Земли, который, возможно, привел к исчезновению неандертальцев.
Фото из открытых источников
Оказывается, давно жившие ассирийцы, из глубины веков, могут протянуть руку помощи современным ученым, изучающим солнце.
В журнале «Astrophysical Letters» исследователи объясняют, что текущая солнечная активность представляет еще большую угрозу, чем тысячи лет назад. Дело в том, что современная цивилизация полностью зависит от электронной инфраструктуры, которая весьма чувствительна перед изменчивой космической погодой.
Полученные знания от ассирийцев помогут нам подготовиться к будущим солнечным событиям, считают ученые.
По мнению исследователей, с исторической точки зрения это интересно, так как эти клинописные таблички являются самыми ранними записями солнечных событий. Таким образом, древние ассирийские астрологи, написавшие эти тексты, дали еще один пример того, как изучение прошлого может помочь улучшить настоящее, а иногда даже предсказать будущее.
Древние астрологи не просто наблюдали за солнцем и его влиянием на Землю. Они также отслеживали кометы, метеориты, движение планет и другие небесные явления, которые могли предвещать особо значимые события для их обществ.