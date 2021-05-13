Древние клинописные таблички рассказали о возможной угрозе Земле

3000 лет назад астрологи царя Ассирийской империи, внимательно следили за небом, и то, что они нашли и записали на клинописных табличках, может дать нам невероятно ценное представление о таких вещах, как вспышки на солнце и другие космические события, которые все так же актуальны сегодня.

Известно, что примерно 2700 лет назад астрологи наблюдали нечто, что привлекло их внимание, и они записали это событие на каменных табличках. Они в то время писали о странном красном сиянии на небе. Команда ученых из Университета Цукуба обнаружила три древних клинописных таблички, в которых упоминается такое событие, как «красное облако» или в которых есть текст, гласящий: «красное покрывает небо».

Как сообщает «Science Daily», исследователи сопоставили выявленные концентрации углерода-14 в кольцах деревьев того же периода, с теми же, что они обнаружили, и пришли к ошеломляющему выводу. Массивное древнее дерево говорит о сдвиге полюсов Земли, который, возможно, привел к исчезновению неандертальцев.