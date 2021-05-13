Средневековая чума изменила гены человека

Ученые из Медицинской школы Аншутцкого университета в Колорадо, США исследовали останки 36 жертв бубонной чумы из массового захоронения 16 века в Германии. В результате они обнаружили первые свидетельства того, что эволюционные адаптивные процессы, вызванные болезнью, могли подарить иммунитет людям, проживавшим в этом регионе.

«Мы обнаружили, что маркеры врожденного иммунитета чаще встречаются у современных жителей города по сравнению с жертвами чумы», — рассказывает старший автор исследования доктор Пол Норман, доцент факультета персонализированной медицины. «Это может говорить о развитии маркеров в ответ на чуму».

Исследование, проведенное совместно с Институтом Макса Планка в Германии, было опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution. Ученые собрали образцы ДНК из костей внутреннего уха людей в братской могиле в городе Эльванген на юге Германии, который пострадал от вспышки бубонной чумы в 16-17 веках. Затем они взяли образцы ДНК у 50 нынешних жителей города.