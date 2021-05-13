Средневековая чума изменила гены человека

Ученые из Медицинской школы Аншутцкого университета в Колорадо, США исследовали останки 36 жертв бубонной чумы из массового захоронения 16 века в Германии. В результате они обнаружили первые свидетельства того, что эволюционные адаптивные процессы, вызванные болезнью, могли подарить иммунитет людям, проживавшим в этом регионе.
«Мы обнаружили, что маркеры врожденного иммунитета чаще встречаются у современных жителей города по сравнению с жертвами чумы», — рассказывает старший автор исследования доктор Пол Норман, доцент факультета персонализированной медицины. «Это может говорить о развитии маркеров в ответ на чуму».
Исследование, проведенное совместно с Институтом Макса Планка в Германии, было опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution. Ученые собрали образцы ДНК из костей внутреннего уха людей в братской могиле в городе Эльванген на юге Германии, который пострадал от вспышки бубонной чумы в 16-17 веках. Затем они взяли образцы ДНК у 50 нынешних жителей города.
Они сравнили частотные спектры, распределение вариантов генов в образце, для большой панели генов, связанных с иммунитетом. Среди нынешних жителей команда нашла доказательства того, что патоген, вероятно, Yersinia pestis, вызывающий бубонную чуму, вызвал изменения в распределении аллелей для двух врожденных рецепторов распознавания образов и четырех молекул лейкоцитарного антигена человека, которые помогают обнаруживать и атаковать инфекцию.
Полученные данные являются первым доказательством того, что эволюционные процессы, вызванные Y. pestis, могли формировать определенные гены, имеющие отношение к иммунитету человека, в Эльвангене и, возможно, по всей Европе на протяжении поколений.