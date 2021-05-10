Парапсихолог Кшиштоф Яцковский: мир ждут ГУЛАГ, инопланетяне и работа за трудодни.

На протяжении более чем двух недель любимый ясновидящий поляков, известный в том числе и многим нашим читателям господин Кшиштоф Яцковский не давал каких-то особых прогнозов на будущее и больше говорил на темы мистики и духовных практик. Единственное, что он сказал еще в начале апреля – никакой войны в Европе в ближайшие месяцы не случится и сосредоточение вокруг Украины армий – это подготовка к чему-то другому, скорее всего какому-то конфликту на Ближнем Востоке. Как мы видим – пророчество сбылось.

И вот, в ночь на 8-е мая Кшиштоф вышел, наконец, с новым роликом с новыми прогнозами, которые, похоже, в первую очередь напугали его самого. Начинает он ролик со странного видения, которое у него буквально все время стоит перед глазами:

“Этим утром ко мне пришло странное ощущение о странных вещах, которые, возможно, могут касаться исключительно только меня или, возможно всего мира. Я как-будто смотрю на мир с высоты птичьего полета и вижу внизу огромный прямоугольный объект, словно отлитый из сплошного куска металла”.

Что это за объект и что он обозначает Кшиштоф не понимает сам. Объект, по его словам, похож на современный супермаркет, только обитый блестящим листом нержавеющей стали и гораздо больше по размерам. Но идет ли речь о настоящем объекте – например прибытии каких-то инопланетян, строительстве подобного здания – или это какая-то аналогия парапсихолог сказать затрудняется.

Далее Кшиштоф перешел к ответам на вопросы подписчиков и видению мира на ближайшую перспективу. По его словам проблемы с пандемией сейчас будут отодвинуты как бы на второй план, поскольку на самом переднем крае окажутся экономика, переустройство мира и государственное строительство. Так на месте Европы и прилегающих стран возникнет три новых больших государства, Польша будет частью одного из них. В каждую “в европейскую сверхдержаву” войдет 4-6 стран из существующих, но автономия в каждой из них будет небольшая и больше условная.

До того, как это произойдет, в мире произойдет какой-то экономический коллапс, в результате которого будет введено как бы всеобщее равенство. Людей поделят на две группы: продуктивных и не продуктивных. Отличия между ними будет только в количестве ограничений, которых введут для всех очень много. Люди будут все это смиренно терпеть, поскольку то, через что мы проходим, должно научить нас смирению.

Денег не будет, вместо них будет введена какая-то товарно-денежная биржа и система распределения, как при коммунизме. Возможно, это будет связано с дефицитом товаров и продуктов, возможно на то будут какие-то другие причины, но появится такой новый термин как ЛИМИТ. Он станет как бы эквивалентом денег и люди будут его копить, поскольку все товары в магазинах как бы и будут, но как бы под стеклом и их можно будет получить только если не превышен тот самый лимит.

Весь этот страшный беспорядок, который возникнет во многих странах почти одновременно создаст в Европе своего рода краткосрочное правительство, в котором у какой-то женщины будет очень важная функция и много полномочий. С ней будут править еще пять политически важных людей из пяти стран. В итоге будет принято как бы временное решение по переформатированию Европы. Но в конечном итоге временное станет постоянным и для противостоянию нарастающему хаосу как раз и будут созданы несколько укрупненных стран.

Таким образом мечта любителей коммунизма, похоже, скоро осуществиться и мир ждет карточная система, как в Северной Корее и блокадном Ленинграде. Но будет чуток похуже, поскольку, как говорит Кшиштоф, правительство отберет у граждан детей: в место школ будут введены какие-то интернаты, в которых дети окажутся практически изолированными от своей семьи.

На фоне всех этих событий возникнут как бы две волны миграции: люди из Европы будут бежать на Юг – в Африку и даже в Сахару, а люди в России будут бежать в Сибирь и на Север. Будет ли это вызвано войной, голодом или политическими репрессиями Кшиштоф не уточняет и говорит только то, что видит. Так же непонятно будет ли миграция проходить в частном порядке, то есть люди будут уносить ноги от коммунизма по собственному желанию, или не желающих работать за ЛИМИТ будут куда-то высылать.

Однако и на этом приключения мира не закончатся. Скорее всего летом начнет громко хлопать дверьми Турция:

“Какой-то очень известный государственный деятель вдруг разорвет дипломатические отношения со многими странами (или они сами порвут с ним). Во всем мире это вызовет шок и ярость. Где это будет я не вижу, но возможно что это окажется как-то связанным с Турцией, враги которой в один день станут её друзьями, а друзья – смертельными врагами”.

Вернется, похоже, и пандемия – если вообще не разразится Третья мировая война:

В июле или августе что-то испортит нам отдых. Не знаю что, но я так чувствую. Произойдет что-то очень плохое глобальное. Что-то во всем мире. Возможно вернется чума и у нас будет еще один трудный период блокировок, который будет исключительно долгим.

Детально о том, что произойдет в конце лета польский парапсихолог в этом ролике не рассказывает, говоря просто “что-то плохое глобальное”, поэтому тут могут быть варианты: или чума из Индии, которая как раз к тому времени доберется к европам, или начнется большая война, к которой все активно готовятся и непонятно только когда и где бахнет. Но до конца лета особых глобальных эксцессов как бы не намечается, так что пока следим за развитием событий.

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