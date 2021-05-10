Лолита Владимира Набокова: почему ее история всегда будет актуальна?

В какой момент молодая девушка теряет невинность? Когда осознает, что ее юное тело — предмет вожделения? Когда ее посещает приятное ощущение власти над мужским миром? Или во время первого секса? Долорес Гейз теряет невинность, когда понимает, что взрослый может использовать и предать.

Почти ребенок, она не догадывается, насколько вероломны бывают взрослые. Ее соблазнение — игра, ей всего 12 лет, она недостаточно зрела и умна, чтобы осознать последствия подобных игр. Все, что она видела как модель отношений, — свою мать, страдающую от одиночества, а потом неумело соблазняющую.

Долорес полна эротических фантазий, а кто ими не полон в ее возрасте? Ей хочется казаться взрослой, опытной, быть может, победить мать в этом извечном женском состязании. Она играет в секс с мужчиной, ставшим ей отчимом. И проигрывает. Потому что любой подросток, как бы он ни жаждал соблазнить взрослого, другой своей частью хочет услышать «нет».