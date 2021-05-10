Лолита Владимира Набокова: почему ее история всегда будет актуальна?

В какой момент молодая девушка теряет невинность? Когда осознает, что ее юное тело — предмет вожделения? Когда ее посещает приятное ощущение власти над мужским миром? Или во время первого секса? Долорес Гейз теряет невинность, когда понимает, что взрослый может использовать и предать.
Почти ребенок, она не догадывается, насколько вероломны бывают взрослые. Ее соблазнение — игра, ей всего 12 лет, она недостаточно зрела и умна, чтобы осознать последствия подобных игр. Все, что она видела как модель отношений, — свою мать, страдающую от одиночества, а потом неумело соблазняющую.
Долорес полна эротических фантазий, а кто ими не полон в ее возрасте? Ей хочется казаться взрослой, опытной, быть может, победить мать в этом извечном женском состязании. Она играет в секс с мужчиной, ставшим ей отчимом. И проигрывает. Потому что любой подросток, как бы он ни жаждал соблазнить взрослого, другой своей частью хочет услышать «нет».
«Ты прекрасна, и сотни молодых людей будут счастливы назвать тебя невестой. Но это буду не я (это будет какой-то молодой обормот)», — обычно в отчаянии шепчут нормальные, не охваченные патологичными желаниями взрослые мужчины, тем более отчимы или отцы.
Норма взрослого мира — твердое «нет» на любые попытки ребенка соблазнить. И полный запрет на то, чтобы соблазнять самим, создавая грезу, нимфетку, вожделенную Лолиту из наивной Долорес, оправдывая собственную страсть ее дьявольской притягательностью.
Трагедия Долорес Гейз в том, что ей не удалось нормально повзрослеть под защитой семьи. Проходя естественную череду подростковых фрустраций от невозможности сразу получить то, что хочешь, узнать себя, мир и других людей, прежде чем ранний и, в ее случае, разрушительный опыт «взрослой» жизни не погубит окончательно детство, благополучие и жизнь.
ЛОЛИТА СРЕДИ НАС
Попытки подростков быстро попасть во взрослую жизнь, в которой им можно все, — нередкая история. Пересечение этой незримой границы, особенно поддержанное соблазняющими взрослыми, калечит недозревшую психику ребенка. Это может, например, легко происходить в Сети.
Виртуальное пространство создает условия для отыгрывания патологий, а юным девушкам, растущим в дефиците внимания взрослых, мало читающим и мало знающим о том, как устроен мир, легко попасться на манипуляции и использование, приняв их за подлинный интерес и любовь.