Средства для защиты от простуды и гриппа: Топ-6

При приближении сезона простуды и гриппа мы стараемся защитить себя и своих близких от кашля, насморка и более серьезных симптомов, связанных с вирусами. В этом нам помогут доступные, но эффективные средства. Вот они.

Укрепляем иммунитет и защищаемся от гриппа и простуды

Советы по иммунитету

  • Как можно чаще моем руки.
  • Не прикасаемся руками к лицу.
  • Избегаем контакта с больными. 
  • Имеем при себе  дезинфицирующее средство  для рук (содержание спирта минимум 60%), если нет мыла и воды.  
  • Проконсультироваться с доктором по поводу вакцины от гриппа.

Советы по образу жизни

  • Контролируем стресс.
  • Обеспечиваем себе полноценный ночной сон (минимум 7 часов).
  • Включаем в рацион фрукты и овощи, богатые необходимыми организму веществами.
  • Практикуем физическую активность.

6 добавок для защиты иммунитета 

Витамин D 

Витамин D  важен для роста и функционирования организма. Это ключевой регулятор иммунной системы.
Поверхность нашей кожи воспринимает ультрафиолетовое излучение для выработки этого витамина. Но длительное пребывание на солнце имеет свои риски: ожог, тепловой удар и онкология кожи.

Существует 5 типов  витамина D , но организм преимущественно использует  витамин D2  (эргокальциферол) и витамин D3  (холекальциферол). Так как организм преобразует вит. D3 быстрее, чем вит. D2, оптимальная форма добавки — D3.

Средства для защиты от простуды и гриппа: Топ-6

Витамин С 

Имеется веская причина для употребления витамина С в сезон простуды и гриппа. При суточной дозе 200 мг уменьшается длительность и тяжесть заболевания.  

Цинк 

Цинк  способствует функционированию и развитию определенных типов иммунных клеток. При нехватке цинка нарушается работа белых кровяных телец. Цинк обладает противовирусным эффектом. Прием этого минерала в течение суток с момента возникновения симптомов снижает длительность и тяжесть простуды.

Средства для защиты от простуды и гриппа: Топ-6

Пробиотики и пребиотики

Большое количество иммунных клеток находится в кишечнике. Когда имеются проблемы ЖКТ, иммунитет слабеет, развивается воспаление. Восстановить и поддерживать функции кишечника можно, достигнув баланса «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике.

Пробиотики  — те полезные бактерии, которые составляют флору пищеварительного тракта. Они оберегают от вторжения вредоносных организмов, поддерживают иммунитет, предохраняют слизистую кишечника и усиливают всасывание витаминов, микроэлементов, аминокислот.

Для обогащения организма полезными бактериями рекомендуется выбирать ферментированные продукты (квашеная капуста, чайный гриб, зеленые оливки). 

Пребиотики — неперевариваемые пищевые волокна, питающие ценные кишечные бактерии. 

Пребиотические продукты:

  • чиа
  • семена льна
  • лук
  • томаты
  • спаржа
  • морковь
  • банан
  • чеснок
  • цикорий (корень)
  • топинамбур.

Зеленый чай 

Полифенолы в составе зеленого чая способны подавлять деятельность вирусов и бактерий. Аминокислота L-теанин, которая присутствует в зеленом чае, усиливает иммунный ответ организма. Этот напиток благоприятствует выработке лейкоцитов. L-теанин помогает синтезировать интерферон-гамма (сигнальный белок иммунной системы).

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