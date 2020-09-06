Средства для защиты от простуды и гриппа: Топ-6

При приближении сезона простуды и гриппа мы стараемся защитить себя и своих близких от кашля, насморка и более серьезных симптомов, связанных с вирусами. В этом нам помогут доступные, но эффективные средства. Вот они.
Укрепляем иммунитет и защищаемся от гриппа и простуды
Советы по иммунитету
- Как можно чаще моем руки.
- Не прикасаемся руками к лицу.
- Избегаем контакта с больными.
- Имеем при себе дезинфицирующее средство для рук (содержание спирта минимум 60%), если нет мыла и воды.
- Проконсультироваться с доктором по поводу вакцины от гриппа.
Советы по образу жизни
- Контролируем стресс.
- Обеспечиваем себе полноценный ночной сон (минимум 7 часов).
- Включаем в рацион фрукты и овощи, богатые необходимыми организму веществами.
- Практикуем физическую активность.
6 добавок для защиты иммунитета
Витамин D
Витамин D важен для роста и функционирования организма. Это ключевой регулятор иммунной системы.
Поверхность нашей кожи воспринимает ультрафиолетовое излучение для выработки этого витамина. Но длительное пребывание на солнце имеет свои риски: ожог, тепловой удар и онкология кожи.
Существует 5 типов витамина D , но организм преимущественно использует витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). Так как организм преобразует вит. D3 быстрее, чем вит. D2, оптимальная форма добавки — D3.
Витамин С
Имеется веская причина для употребления витамина С в сезон простуды и гриппа. При суточной дозе 200 мг уменьшается длительность и тяжесть заболевания.
Цинк
Цинк способствует функционированию и развитию определенных типов иммунных клеток. При нехватке цинка нарушается работа белых кровяных телец. Цинк обладает противовирусным эффектом. Прием этого минерала в течение суток с момента возникновения симптомов снижает длительность и тяжесть простуды.
Пробиотики и пребиотики
Большое количество иммунных клеток находится в кишечнике. Когда имеются проблемы ЖКТ, иммунитет слабеет, развивается воспаление. Восстановить и поддерживать функции кишечника можно, достигнув баланса «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике.
Пробиотики — те полезные бактерии, которые составляют флору пищеварительного тракта. Они оберегают от вторжения вредоносных организмов, поддерживают иммунитет, предохраняют слизистую кишечника и усиливают всасывание витаминов, микроэлементов, аминокислот.
Для обогащения организма полезными бактериями рекомендуется выбирать ферментированные продукты (квашеная капуста, чайный гриб, зеленые оливки).
Пребиотики — неперевариваемые пищевые волокна, питающие ценные кишечные бактерии.
Пребиотические продукты:
- чиа
- семена льна
- лук
- томаты
- спаржа
- морковь
- банан
- чеснок
- цикорий (корень)
- топинамбур.
Зеленый чай
Полифенолы в составе зеленого чая способны подавлять деятельность вирусов и бактерий. Аминокислота L-теанин, которая присутствует в зеленом чае, усиливает иммунный ответ организма. Этот напиток благоприятствует выработке лейкоцитов. L-теанин помогает синтезировать интерферон-гамма (сигнальный белок иммунной системы).