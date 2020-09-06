Кто и зачем делает дырки в Ямале?

Как сообщает watchers.news со ссылкой на российские телеканалы, в конце июля 2020 года на Ямале образовалась очередная загадочная воронка, причина появления которой для академиков непонятна:

Официальная версия геологического чуда – глобальное потепление, разрушение подземных ледников, газогидратов и всё такое. То есть из-за повышения температуры подземный лёд тает, гидраты разрушаются, распадаясь на воду и метан, после чего идет взрывоподобное выделение газа.

Гипотеза совершенно идиотская, поскольку не подтверждается никакой практикой.

Во-первых, точно такое же глобальное потепление испытывает и Аляска, и вообще вся Сибирь, геология которых мало отличается от геологии Ямала, но никаких воронок в Анадыре нет.

Во-вторых, очень похожие воронки образуются и в других местах мира, далеких от Ямала, например – в Гватемале:

В третьих, и компьютерное моделирование подземного газового взрыва, и практика таких взрывов никогда не дают образование настолько идеального цилиндрического отверстия. Любой взрыв образует усеченный конус, расширяющийся вверх.

В четвертых, если бы речь шла о каком-то подземном газе, это неминуемо вызвало бы подъем и растрескивание почвы на очень широкой площади – что мы всегда видим над вулканами. Ничего подобного нет ни на Ямале, ни в районе других аналогичных воронок.

И теперь возникает вопрос: если это не газ, то что это?

Поскольку прямо в момент образования воронки никто рядом с фотоаппаратом не сидел, уверенно утверждать, что её сделали какие-то “марсиане” нельзя, тем не менее есть очевидный факт: Ямал, несмотря на свою малую населенность является очевидной уфологической зоной и если бы там плотность населения была, как на Кубани – ролики с Ямала оккупировали бы весь YouTube.

Теперь смотрим, что у нас происходит с “тарелочками” в других регионах мира.

Филадельфия, 1 сентября 2020 года:

Россия, второй час полета Махачкала – Санкт-Петербург, середина августа:

Техас, конец августа 2020 года:

Look at that! Crazy long roll cloud. Plano, Texas pic.twitter.com/vW6nOj9RMg— Michael Bradbury (@MrMBB333) September 2, 2020

Сильно много роликов мы приводить не будем, поскольку речь не о тарелочках, а о дырках в Земле и видео – это просто напоминание, что мы здесь не одни.

А теперь смотрим контурную карту:

Как все сразу догадались – на карте отражена миграция магнитного полюса Земли.

Теперь вообразим, что мы не примитивные людишки начала XXI века, а какие-то высокоуровневые персонажи из четвертого тысячелетия, которые тоже озаботились сдвигом магнитного полюса. Что бы мы сделали в этом случае?

Технологий “марсиан” и персонажей из четвертого тысячелетия мы не знаем, но, мысля в стиле XX века мы бы попробовали взять “пробы грунта” из мантии в районе ядра. Или пробурить дырку к самому ядру – желательно прямо в том месте, где у нас проэцируется магнитный полюс. В Океане это делать будет делать не очень удобно даже с технологиями “марсиан”, поэтому бурить лучше на суше. А где у нас суша, которая поближе к магнитному полюсу?

Эта суша называется полуостров Таймыр и там, по странному стечению обстоятельств, тоже есть воронки, которые стали появляться одновременно с ямальскими:

Формально на Таймыре воронок меньше, но это скорее всего исключительно в виду его меньшей исследованности – на Ямале больше месторождений, там постоянно шныряют вертолеты, поэтому новые дырки видят сразу. А Таймыре вертолетов поменьше, хотя сам он гораздо больше.

Все эти воронки имеют тенденцию концентрации или в районе магнитных полюсов (Ямал, Таймыр), или в районе магнитных аномалий (Бразилия), или в районе необычной вулканической/тектонической активности (Мексика, Индонезия).

Так же и скорее всего эти воронки не перпендикулярны поверхности, а направлены на место забора мантийной массы. Например, в случае Ямала отверстия ориентированы на реальный магнитный полюс в районе внешнего ядра планеты. Хотя мы, конечно, очень сомневаемся, что бородатый адепт из телевизора это направление измерял.

Таким образом “загадочные воронки”, появляющиеся то тут, то там по всему миру являются как бы исследовательскими “скважинами”, через которые зеленые человечки время от времени заглядывают внутрь Земли. Или скважинами технологическими, через которые в ядро что-то впрыскивают.

Не знаем, правда, спускают ли в воронку какого-то отважного космонавта на веревке

или пробы ядерного материала берут по какому-то силовому лучу, но, если наша гипотеза правильная, то рано или поздно “ямальские воронки” должны обнаружить и в Антарктиде, то есть в районе южного магнитного полюса, так что следим за развитием событий.

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