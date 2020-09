Кто и зачем делает дырки в Ямале?

Во-первых, точно такое же глобальное потепление испытывает и Аляска, и вообще вся Сибирь, геология которых мало отличается от геологии Ямала, но никаких воронок в Анадыре нет.

Во-вторых, очень похожие воронки образуются и в других местах мира, далеких от Ямала, например – в Гватемале:

В третьих, и компьютерное моделирование подземного газового взрыва, и практика таких взрывов никогда не дают образование настолько идеального цилиндрического отверстия. Любой взрыв образует усеченный конус, расширяющийся вверх.

В четвертых, если бы речь шла о каком-то подземном газе, это неминуемо вызвало бы подъем и растрескивание почвы на очень широкой площади – что мы всегда видим над вулканами. Ничего подобного нет ни на Ямале, ни в районе других аналогичных воронок.

И теперь возникает вопрос: если это не газ, то что это?

Поскольку прямо в момент образования воронки никто рядом с фотоаппаратом не сидел, уверенно утверждать, что её сделали какие-то “марсиане” нельзя, тем не менее есть очевидный факт: Ямал, несмотря на свою малую населенность является очевидной уфологической зоной и если бы там плотность населения была, как на Кубани – ролики с Ямала оккупировали бы весь YouTube.

Теперь смотрим, что у нас происходит с “тарелочками” в других регионах мира.

Филадельфия, 1 сентября 2020 года:

Россия, второй час полета Махачкала – Санкт-Петербург, середина августа:

Техас, конец августа 2020 года:

Look at that! Crazy long roll cloud. Plano, Texas pic.twitter.com/vW6nOj9RMg— Michael Bradbury (@MrMBB333) September 2, 2020