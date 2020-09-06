Неужели на Солнце и правда находится Ад?

Как сообщает 4 сентября sciencealert.com со ссылкой на официальную научную публикацию, пока основная масса человечества сходила с ума, попав в заточение из-за пандемии COVID-19, группа испанских астрономов, которых изоляция застала в обсерватории, занялась делом и довела до ума новейший солнечный телескоп GREGOR.

Накануне GREGOR проходил модернизацию, там поставили внеосевые параболические зеркала, отполированные с точностью до 1/10 000 ширины человеческого волоса, но с их настройкой были проблемы, дававшие размытие изображения. Тем не менее и в конечном итоге по ходу карантина проблемы были решены, чтоб позволило ученым получить фотографии солнечных пятен в беспрецедентном разрешении:

Новые фотографии позволили рассмотреть на Солнце объекты диаметром в 50 километров, что для официального расстояния/размера Солнца граничит с научной фантастикой, однако, радовались светлые адепты недолго: во время питья напитков по поводу успеха им постоянно приходила мысль, что это “солнечное пятно” как-то сильно напоминает адскую пасть.

И их ассоциации были не одиночными – практически во всех заголовках, посвященных этим снимкам, фигурируют эпитеты “жуткая пасть”, “страшный рот” и так далее.

И такие рты действительно есть в природе – у хищных растений, у черепах, у разного рода червей, спрутов и насекомых. Даже у лангольеров, которых художник узрел в наркотическом видении.

В общем, такие такие ассоциации у столь многих людей вызывают вопросы: а может быть Солнце действительно живое и этими ртами оно пожирает какие-то поля?

На такую мысль наводит, например, космология Мезоамерики, популяризированная Кастанедой и рассматривающая Вселенную как эманации некоего невообразимого огромного Орла, который сначала испускает во все стороны образующие жизнь энергетические волокна, а потом втягивает их в себя. Ну и кушает всё, что на них выросло и налипло.

Подобные аналогии есть и в Ригведе:

Бык, океан, рыжий орел вошел в лоно древнего отца. Помещенный посреди неба пестрый камень, он выступил [запределы]. Он охраняет две границы пространства. Четверо носят его, заботясь о [его] покое. (V. 47. 3–4).

Орел – это бог солнца Сурья. Можно, конечно, назвать авторов Ригведы тёмными средневековыми идиотами, но они точно знали скорость света, расстояние до Солнца, диаметр Земли и много чего еще. В частности, они знали, что на противоположной от них стороне планеты “живут самые умные мудрецы на свете”. Антиподом Индии как раз и является где-то Мексика, а учитывая произошедший до написания Ригведы сдвиг полюсов, то Мезоамерика соответствует описанию идеально.

Еще есть история про космическую станцию Skylab-2, которая болталась на орбите в начале 1970-х. Во время одного из сеансов наблюдения за Солнцем астронавты узрели вспышку на Солнце, в ходе которой образовался как бы идущий в сторону телескопа луч кинопроектора, прорисовавший на зеркале телескопа чудовищную картину: тени десятков тысяч людей, сбитых в толпу и смотрящих вверх с гримасами неимоверной боли. И тогда перепуганные астронавты стали орать в рацию, что в центре Солнца находится Ад.

Этой страшной сказочке много лет, мы читали о ней еще пионерами, поэтому вероятность фейка от забугорных газетчиков не исключена. Однако, приблизительно в то же время мы читали и другую историю, которая совершенно не фейк и была рассказана тетенькой, пережившей клиническую смерть:

…После этих слов Женщина вошла в ранее виденные мною ворота, а Ее ребенок остался стоять возле меня. Когда не стало Ее, то я подумала, что если эта Женщина говорила с Богом, то и я могу, и спросила: “У нас на земле говорят, что у вас здесь где-то рай есть?” Однако ответа на вопрос мой не последовало. Тогда я еще раз обратилась к Господу: “У меня остался маленький ребенок”. И слышу в ответ: “Я знаю. Тебе жаль его?”— “Да”, – отвечаю и слышу: “Так вот, Мне вас каждого в три раза жальче. А вас у Меня столько, что нет числа такого. Вы по Моей благодати ходите, Моей благодатью дышите и Меня же по-всякому склоняете”. И еще я услышала: “Молись, век мизерный жизни остался. Не та молитва сильна, которую ты где-то вычитала или выучила, а та, которая от чистого сердца, стань в любом месте и скажи Мне: “Господи, помоги мне! Господи, дай мне!” Я вас вижу, Я вас слышу”.В это время вернулась Женщина с косою, и я услышала голос, обращающийся к Ней: “Покажи ей рай, она спрашивает, где здесь рай есть”.

Женщина подошла ко мне и протянула надо мной Свою руку. Как только Она так сделала, меня как будто током подбросило, и я сразу же оказалась в вертикальном положении. После этого Она обратилась ко мне со словами: “Ваш рай на земле, а здесь вот какой рай”, -и показала мне по левую сторону.

И тут я увидела великое множество людей, тесно стоящих друг ко другу. Все они были черные, обтянутые обгорелой кожей. Их было так много, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Белыми были только белки глаз и зубы. От них шел такой невыносимый смрад, что когда я уже ожила, то еще некоторое время ощущала его. Запах в туалете по сравнению с ним как духи. Люди переговаривались между собой: “Эта с земного рая прибыла”. Они старались узнать меня, но я никого из них не могла опознать. Тогда Женщина сказала мне:”Для этих людей самая дорогая милостыня на земле —вода. Одной каплей воды напивается бесчисленное множество людей”.

Потом Она вновь провела рукой, и людей не стало видно. Но вдруг я вижу, что в мою сторону движутся двенадцать предметов. Своей формой они напоминали тачки, но только без колес, однако не было видно и людей, которые перемещали бы их. Эти предметы передвигались самостоятельно. Когда они подплыли ко мне, Женщина дала мне косу в правую руку и сказала:”Наступай на эти тачки и иди все время вперед”. И я пошла вначале правой ногой, а потом приставляя к ней левую (не так, как мы ходим — правой, левой).

Когда я таким образом дошла до последней —двенадцатой, то она оказалась без дна. Увидела я и всю землю, да так хорошо, четко и ясно, как мы и ладонь-то свою не видим. Увидела храм, возле него магазин, в котором я последнее время работала. Я сказала Женщине: “Я работала в этом магазине”. Она ответила мне: “Я знаю”. А я подумала: “Если Она знает, что я там работала, то выходит, что Она знает, и чем я там занималась”….

Это история 1964-го года, цитируем по nikolaeva.livejournal.com, хотя в варианте самиздата образца 1970-х там эти обгоревшие люди толпились не где-нибудь, а НА СОЛНЦЕ.

И таких страшных историй про “Ад на Солнце” прославленные анестезиологи-реаниматологи могут рассказать довольно много. Правда, мало кому они об этом рассказывают, поскольку просвещение заблудших овец – это удел священнослужителей, а за такие вещи можно лишиться лицензии, потерять в работу или вообще угодить в дурдом – в великом и могучем СССР именно так и поступали с людьми, которые пытались что-то вякать против системы. Так что родись Реймонд Моуди в СССР – он писал бы свои книги на стене палаты с агрессивными психами или бился башкой об дверь, как Сара Коннор.

В общем, в свете вышеизложенного, странные ассоциации команды телескопа GREGOR могут быть и не такими уж странными. Вполне может быть, что на Солнце действительно существуют не пятна, а какие-то гигантские пасти и через пасти души Солнце и пожирает, кто знает?

Источник