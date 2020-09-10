Полетят ли к Луне астронавты от Лентула Батиата?

7 сентября 2020 года в Германии, в населенном пункте Рюккерсдорф, Бавария, было снято видео, которое сейчас разлетелось по всем уфологическим сайтам:

Возможности оптики приблизить картинку оставляют желать лучшего, но канал UFOS Worldwide, как сумел, обработал картинку:

Зеленых человечков, пялящихся в иллюминатор на немцев, к сожалению, не видно, но их там и нет, поскольку в кадре скорее всего TR-3B или аппарат такого типа:

Пепелац определенно треугольный, двигатели по краям, хотя не все одновременно попадают в кадр, но на “летающую тарелку” это мало похоже. Самолеты такой формы и с возможностью зависания науке не известны, дронов с такими яркими огнями не бывает, да и движется эта штука очень необычно.

Откуда оно взлетело не очень понятно. Ближайшая база ВВС там в городе Лауда, до которого 50 километров, но вряд ли американцы используют местную полосу, поскольку она и немцам не сильно нужна и авиабаза работает больше как радарная точка. Скорее аппарат прилетел из Рамштайна, до которого 250 километров, или вообще из Англии или даже Америки.

Исходя из отрывочных наблюдений известно, что TR-3B летают на гиперзвуке, делая по 50 Махов с места, но насколько далеко они летают и как долго могут находиться в воздухе непонятно. Отсюда бессмысленно и гадать откуда оно прилетело. Тем не менее, есть и куда более интересные вопросы.

Во-первых с чем связана эта передислокация? Если бы речь шла о каких-то тестах, то тестировали бы в Америке, а не в Европе, где аппарат может упасть непонятно где. Да и какие тесты, если такие штуки видят в небе уже десятки лет? И штуки эти определено где-то в Германии есть. И июле над Австрией в небе что-то гудело, но что гудело – никто так и не понял, потом все лето люди видели непонятные огни, а теперь в кадр вообще попал светящийся треугольник. И всем очень интересно: если это развертывание против России, то что этим пепелацам противопоставят славные асы ВКС РФ?

Второй интересный вопрос состоит в том, что если у Пентагона есть аппараты, которые, не напрягаясь, скачут по атмосфере на космических скоростях, то зачем нужен весь этот цирк с МКС, с “исследованиями Луны” и прочим идиотизмом? В начале сентября NASA тестировало кусок своего пепелаца, который будет назваться Артемида и наперегонки с Элоном Маском полетит к Луне в каком-то там году:

Затраты на всё это сумасшедшие, за такие бабки Америка может построить еще один флот. Но зачем пороховые двигатели, когда есть нечто другое и куда более совершенное? Единственное объяснение ситуации – это гладиаторские бои, как это было в Древнем Риме, правопреемником которого США себя считают.

У Рима, как мы знаем, была огромная армия, легионы торчали по всей Европе и даже сидели в крепостях в Африке. И тем не менее, в каждом уважающем себя населенном пункте была еще армия рабов и вольных желающих, которые по религиозным праздникам выходили на арену и колотили друг друга по черепу низкотехнологичным оружием. То есть мечи и доспехи были настоящие, но все было с серьезными ограничениями, чтобы публике было интересно смотреть на прыгающих по арене гоплитов.

И все это стоило ОГРОМНЫЕ деньги. Так, хорошие игры в честь предвыборной компании в Риме стоили кандидатам в консулы как поход на умиротворение галлов. Резня на арене длилась неделями, полки сходились и расходились, иногда даже корабли.

Более того – это только сейчас публика, когда смотрит футбол, то сама покупает пиво и чипсы, а в гладиаторских играх полагался полный стол. То есть, чтобы можно было не только посмотреть зрелище, но и на халяву покушать.

Очевидно, чем-то подобным занимаются сегодня разные NASA, ESA, Роскосмос и прочие. Это не космические агенства, а космические ланисты, которые время от времени садят акробатов в железную бочку и устраивают аттракцион с перегрузками и встречами славных космонавтов. А публика сначала смотрит и жрет чипсы, а потом правильно голосует, чтобы гордиться космическими достижениями и дальше. Как-то так.

И если так оно действительно, то нужно тогда уже соблюдать все традиции Рима. То есть не раздавать фанатам флажки и футболочки, а кормить во время всего просмотра полета. Причем так, чтобы адепты отожрались на славу и у них были силы доказывать всем круглость Земли, а то пока как-то с аргументацией слабо и все ссылки или на фотки NASA, или древних греков.

Организуют ли космические ланисты такое революционное нововведение мы не знаем, но с интересом следим за развитием событий.

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