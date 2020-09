Ученые опубликовали результаты поиска инопланетян

Ученые Кертинского университета в Австралии провели поиск признаков деятельности инопланетных цивилизаций среди 10 миллионов звезд в созвездии Паруса.



Результаты исследования раскрываются в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Астрономы искали техносигнатуры (следы внеземных технологий) с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), который работает в диапазоне частот 70-300 мегагерц. Однако никаких признаков присутствия инопланетян обнаружено не было.

По словам исследователей, результаты показывают только то, что не существуют техносигнатур, которые могли быть зафиксированы в пределах радиодиапазона MWA в окрестностях созвездия Паруса. Сам поиск следов деятельности внеземных цивилизаций основан на предположении о том, что инопланетяне используют технологии, аналогичные существующим на Земле. В случае поисков с помощью MWA это означает, что цивилизации должны использовать соответствующий диапазон радиочастот, чтобы быть найденными.